Dépor - Osasuna: la necesidad de reencontrarse con la victoria

La clasificación de Primera División muestra un colapso enorme entre la zona media y baja de la tabla. Para ejemplo, el choque que cierra la jornada en Riazor y que medirá a Dépor y Osasuna. Ambos equipos llegan con once puntos, uno por encima del descenso. Sin embargo, el que salga ganador dará un salto importante hasta la octava plaza.

Más allá de los números, el encuentro es importante para los de Hidalgo, que buscarán cerrar la mala racha de resultados en liga donde encadenan seis jornadas sin conocer la victoria.

Aunque las sensaciones no son exactamente malas, la realidad es que el equipo necesita un triunfo tal y como reconoció el propio técnico en rueda de prensa. Hidalgo aseguró que los suyos necesitan más eficacia en las dos áreas aunque preocupa la falta de gol. La lesión de Auba ha trastocado los planes de un equipo que se había encomendado al delantero gabonés en el inicio de temporada.

Enfrente llega un Osasuna con aires renovados. La entidad rojilla optó por la destitución de Luis Miguel Ramis y la contratación de Jagoba Arrasate. El técnico volvía a casa hace tres semanas y su equipo lograba vencer al Racing en el Sadar y caía ante el Sevilla en el Pizjuán.

Riazor registrará un buen ambiente a pesar de que el partido se disputa en lunes y la afición es consciente de la importancia del mismo en un mes clave para el devenir de los blanquiazules. Hidalgo cuenta con las bajas de Casadó, Ede y Zaka mientras que Auba es duda aunque lo normal es que todavía no esté disponible para este partido.