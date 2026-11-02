Aubameyang vuelve a la convocatoria del Deportivo tras superar su lesión de rodilla

El Deportivo recupera a una de sus principales referencias ofensivas para el partido de este lunes frente a Osasuna en Riazor (21:00 horas). Pierre-Emerick Aubameyang es la principal novedad de la convocatoria de Antonio Hidalgo después de recibir el alta médica y superar una lesión de menisco que le ha mantenido alejado de los terrenos de juego durante las últimas semanas.

El regreso del delantero se produce antes de lo inicialmente previsto. Los primeros plazos de recuperación apuntaban a una ausencia de entre seis y ocho semanas, por lo que su reaparición se esperaba para el encuentro frente al Espanyol o, en un escenario más conservador, después del siguiente parón de selecciones. Finalmente, su evolución ha permitido adelantar su vuelta.

Lesionado ante el Betis

La lesión se produjo el 20 de septiembre durante el encuentro que enfrentó al Deportivo con el Betis en Riazor (1-1). Aubameyang explicó posteriormente que se hizo daño en la rodilla derecha al intentar salvar un balón durante un saque de esquina. El delantero saltó para alcanzar el esférico y, al aterrizar, sintió molestias que le impidieron realizar esfuerzos al cien por cien.

Aunque pudo terminar el encuentro, las sensaciones empeoraron al día siguiente. "Después del partido, como estás caliente, no lo sientes mucho, pero el día después me levanté fatal", reconoció el futbolista en una entrevista publicada por el propio club el 8 de octubre.

Las pruebas médicas confirmaron que tenía afectado el menisco externo de la rodilla derecha. El 24 de septiembre pasó por quirófano en el Centro Olympia de Madrid, donde fue intervenido por el traumatólogo Manuel Leyes para solucionar las molestias. La operación se desarrolló con éxito y el gabonés regresó posteriormente a A Coruña para comenzar su rehabilitación.

Cinco goles y dos asistencias

La ausencia de Aubameyang ha sido especialmente significativa por su importancia en el arranque liguero del Deportivo. El delantero había participado directamente en siete goles durante las primeras jornadas, con cinco tantos y dos asistencias, convirtiéndose en uno de los futbolistas más determinantes del equipo de Antonio Hidalgo.

Su recuperación ha seguido una progresión favorable. En sus primeras semanas trabajó en el gimnasio y comenzó utilizando muletas, antes de introducir la bicicleta y los ejercicios sobre el césped. Posteriormente fue aumentando las cargas de trabajo hasta incorporarse progresivamente a los entrenamientos colectivos.

El propio Aubameyang explicó que quería ir paso a paso y que la ausencia de molestias al correr sería determinante para conocer su verdadera recuperación. Durante los últimos días ya había completado ejercicios con el grupo y el cuerpo técnico había dejado abierta la posibilidad de su regreso.