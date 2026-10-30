Las claves del Auriense- Deportivo (0-3) en Copa del Rey: así jugó el Dépor

El choque copero sirvió para recuperar a algunos jugadores que no han terminado de encontrar su mejor nivel en este inicio de temporada

Antonio Hidalgo tuvo palabras nada más terminar el encuentro para sus jugadores. “No es sencillo jugar este tipo de partidos. Muchos de mis jugadores no han jugado juntos y a veces se pretende que rindan al máximo nivel. Les hemos pedido competir a un gran nivel y lo hemos hecho”.

Adama fue el mejor jugador del Dépor en los 70 minutos que estuvo sobre el terreno de juego. El extremo fue un puñal por su banda y en sus botas nacieron las ocasiones más peligrosas para su equipo. Hidalgo valoraba de manera positiva su actuación: “son minutos que le van a venir muy bien. Es diferencial en el uno contra uno y debemos demandar ese nivel”.

Jensen también fue uno de los nombres propios del choque. El danés logró sus dos primeros goles en partido oficial. Esos goles deberían quitarle cierta presión a un jugador del que se espera mucho en el futuro. Noé pudo disputar minutos de calidad y ofreció intensidad y recorrido al centro del campo. En sus botas nació el segundo gol. Hidalgo reconocía que “estos minutos deben servir para demostrar su potencial. Puede ser diferencial por las condiciones tan importantes que tiene”.

El técnico no arriesgó y varios titulares ni siquiera viajaron a tierras ourensanas. Yeremay, Nsongo, Amatucci, Giménez o Soriano fueron algunos de los habituales que no disputaron un solo minuto. El Dépor espera rival mientras se centra ya en el choque del lunes ante Osasuna.