Auriense 0 - Deportivo 3: Jensen resuelve el trámite con un doblete

El danés logra sus primeros goles en competición oficial ante un meritorio Auriense que aguantó bastante bien a pesar de la gran diferencia entre categorías

El Deportivo superó la primera ronda de Copa del Rey tras superar al Auriense por cero goles a tres. Asp Jensen con un doblete fue uno de los grandes protagonistas de un choque con poco brillo para los blanquiazules. Luismi cerraría la cuenta goleadora de un Dépor que tuvo en Adama al mejor jugador del encuentro.

La primera mitad fue dominada, como era de esperar, por el Deportivo de comienzo a fin. Adama fue el gran quebradero de cabeza para la defensa de un Auriense que puso corazón pero que no era capaz de frenar a un futbolista con un físico imponente. La primera llegada acabó con un peligroso remate de cabeza de Riki que salía cerca del palo derecho de la meta de Atanes.

Todo el peligro blanquiazul llegaba por una banda derecha muy activa durante todo el choque. Tanto Ximo como Adama se entendían a las mil maravillas y en sus botas nacieron las ocasiones más peligrosas. El Auriense se limitaba a defender y a buscar alguna contra a la que llegaba con pocos efectivos y escasez de fuerzas tras recorrer demasiados metros. A pesar de ello el mérito fue tremendo de un equipo que milita cinco categorías por debajo del Deportivo.

El paso de los minutos dejó imprecisiones en un Dépor que generaba cada vez menos peligro. Noé fue de más a menos y el Dépor solo vivía de las internadas de Adama. Riki también jugó con buen criterio en el centro del campo aunque el equipo no terminaba de encontrar a los de arriba. Hidalgo mostraba cierta disconformidad en la banda y su gesto era bastante serio.

Con la primera mitad llegando a su fin llegaría el gol de Asp Jensen. Buena presión de Kevin que regala el gol a Jensen con un pase de la muerte. El danés celebraba el tanto besando el escudo y lograba su primer gol en partido oficial con la camiseta del Deportivo. Así se llegaba al descanso del choque.

La segunda mitad nació con un guion similar. Adama seguía percutiendo por banda y el Auriense empezaba a notar el esfuerzo físico de la primera mitad. Fruto de ese dominio llegaría el segundo tanto deportivista. Buena internada de Noé en el área y pase de la muerte sobre Asp Jensen que lograba también el segundo en su cuenta personal. Con esa ventaja y la llegada del minuto 60, Hidalgo movió el banco para dar entrada a Luismi, Yayo y Martín Ochoa.

Ochoa tuvo el gol en un centro desde la derecha que remataba el delantero en área pequeña. Atanes evitaba el tanto con una gran intervención. Hidalgo seguía dando minutos a más jugadores y Mella sustituía a un ovacionado Adama. Mejoró Angeliño en los minutos finales y por su banda llegaron varias acciones peligrosas que rozaron el gol. Luismi, que dejó muy buenas impresiones en sus minutos, haría el tercero tras una gran acción individual que definía con una gran tranquilidad.

El Auriense estuvo cerca de lograr el gol del honor en un gran disparo dentro del área que se estrellaba en el larguero de la meta de Ferllo. Sería la última ocasión de un encuentro que no daría para más. Los coruñeses piensan ya en el importante partido del próximo lunes ante Osasuna.