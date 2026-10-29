Auriense - Deportivo, en directo | Sigue el partido de fútbol de Copa del Rey: resultados y goles

El Deportivo visita Ourense este jueves a las 21:00 con el objetivo de avanzar en la primera eliminatoria de la Copa del Rey, donde se enfrentará al Auriense, equipo gallego que milita en Preferente Futgal.

Antonio Hidalgo le ha dado valor a la eliminatoria, dado que quiere superar esta ronda. A pesar de ello, el equipo rotará jugadores pensando en el choque de liga ante Osasuna, y en recuperar los buenos marcadores en la competición doméstica.

Sigue en Quincemil el minuto a minuto con todo lo que ocurra en O Couto: goles, ocasiones, tarjetas, cambios y todas las reacciones del Auriense - Dépor.