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Auriense - Deportivo, en directo | Sigue el partido de fútbol de Copa del Rey: resultados y goles
Sigue con nosotros el partido correspondiente a la primera eliminatoria de la Copa del Rey entre el Auriense y Deportivo
El Deportivo visita Ourense este jueves a las 21:00 con el objetivo de avanzar en la primera eliminatoria de la Copa del Rey, donde se enfrentará al Auriense, equipo gallego que milita en Preferente Futgal.
Antonio Hidalgo le ha dado valor a la eliminatoria, dado que quiere superar esta ronda. A pesar de ello, el equipo rotará jugadores pensando en el choque de liga ante Osasuna, y en recuperar los buenos marcadores en la competición doméstica.
Sigue en Quincemil el minuto a minuto con todo lo que ocurra en O Couto: goles, ocasiones, tarjetas, cambios y todas las reacciones del Auriense - Dépor.
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Ambiente en los aledaños de O Couto
Muchos aficionados disfrutan de una previa con diferentes juegos, música y puestos de comida rápida. La visita del Dépor ha generado una gran expectación en Ourense
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Ya conocemos el once del Dépor
Antonio Hidalgo dispone un once con Ferllo, Ximo, Noubi, Comas, Angeliño, Riki, Villares, Adama, Jensen, Noé y Kevin. En el banquillo estarán Germán, Alti, Barcia, Yeremay, Mella, Loureiro, Luismi, Mario, Ochoa, Bil, Rubén López y Pelayo Rey
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Bienvenidos a la retransmisión del partido entre Auriense y Deportivo
A poco más de una hora para el arranque del encuentro entre Auriense y Deportivo, los jugadores de ambos equipos se encuentran en el interior del vestuario antes de saltar a realizar ejercicios de calentamiento