El Auriense-Dépor de Copa del Rey se jugará esta noche con un minuto de silencio por las víctimas del tren

El encuentro entre el Auriense y el Dépor, correspondiente a la primera eliminatoria de la Copa del Rey, se disputará como estaba previsto este jueves, 29 de octubre, después de que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) decidiera aplazar los partidos programados para el miércoles por el accidente ferroviario ocurrido en la provincia de Toledo. Fuentes federativas han confirmado a Quincemil que no está prevista ninguna modificación sobre la jornada de hoy, salvo ajustes necesarios por las consecuencias del siniestro en la movilidad.

La suspensión afectó a los 24 encuentros previstos para esa jornada, mientras que los duelos fijados inicialmente para este jueves se mantienen en el calendario.

La decisión de la Federación busca mostrar su respeto y solidaridad con las víctimas del siniestro y sus familiares. Además, se guardará un minuto de silencio en los encuentros de las competiciones nacionales como homenaje a las personas fallecidas en el accidente.

De esta forma, el Deportivo mantiene su cita copera ante el Auriense a las 21:00 en O Couto. La jornada futbolística estará marcada por las muestras de duelo y solidaridad tras la tragedia ferroviaria.