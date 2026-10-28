Hidalgo confirma que Aubameyang está cerca de volver con el Deportivo: "Cuando esté en plenas condiciones, volverá"

Antonio Hidalgo afronta el partido de Copa del Rey ante el Auriense con la intención de recuperar sensaciones y dar oportunidades a los futbolistas que están teniendo menos minutos en el Deportivo. El técnico blanquiazul ha repasado este miércoles el estado de la plantilla y ha dejado una de las noticias más esperadas por la afición: el regreso de Aubameyang está cada vez más cerca, aunque todavía no hay una fecha definitiva para su vuelta a la competición.

"Está cerca, está bastante cerca", ha explicado Hidalgo sobre la situación del delantero, que ya ha comenzado a realizar algunas tareas con el grupo. El entrenador ha señalado que su reincorporación dependerá de cómo responda la rodilla a las cargas de trabajo y de las sensaciones que transmita el propio futbolista durante los próximos entrenamientos. "Aquí lo importante también es tener ese punto de cautela, escucharle mucho y, cuando él esté en plenas condiciones, volverá", ha añadido.

El técnico también ha hablado de la situación de Zaka, sobre quien no ha podido ofrecer plazos concretos de recuperación. Hidalgo ha reconocido que se sorprendió al comprobar el alcance de la lesión en la mano del jugador y las agujas que lleva colocadas. Aunque espera que evolucione favorablemente, ha insistido en que todavía no puede precisar cuándo estará disponible.

La Copa no distrae a Hidalgo antes de Osasuna

El Deportivo afronta el encuentro copero con la necesidad de recuperar la confianza después de la derrota ante el Atlético de Madrid y con la vista puesta también en el compromiso liguero contra Osasuna. Sin embargo, Hidalgo ha rechazado que la Copa del Rey pueda convertirse en una distracción en este momento de la temporada. "A mí la Copa nunca me estorba", ha asegurado, antes de recalcar que se trata de una competición que le gusta y en la que quiere competir con todas las garantías.

El entrenador no considera que una victoria en el torneo copero tenga que convertirse necesariamente en un punto de inflexión para el equipo. Su prioridad pasa por volver a ganar y recuperar las sensaciones que permitan al Deportivo sumar de tres en Liga. Para ello, ha advertido de la dificultad del rival, al que considera un conjunto bien trabajado, con capacidad para generar peligro y que afrontará el encuentro con una motivación especial.

Hidalgo ha adelantado que dará oportunidades a jugadores que han participado menos durante las últimas semanas, aunque ha dejado claro que no renunciará a la competitividad. "Tenemos una plantilla amplia, con gente muy preparada y, sobre todo, deseando tener minutos", ha explicado. El técnico también ha señalado que intentará proteger a los futbolistas que acumulan una carga elevada de partidos o que arrastran molestias, si bien espera contar con alrededor del 90% de la plantilla disponible.

Noé tendrá minutos en la Copa

Entre los futbolistas que pueden aprovechar el partido para reivindicarse está Noé, que ha sufrido varios contratiempos físicos en los últimos tiempos. Hidalgo ha explicado que el último problema del jugador parece haber sido menos grave de lo que se temía inicialmente y que se quedó en una posible sobrecarga. Tras reincorporarse al trabajo con normalidad, el canterano tendrá la oportunidad de sumar minutos con el primer equipo.

"Necesitamos que también nos dé un paso adelante en lo que se refiere a poder competir, a mostrarse, a tener esa necesidad de establecerse en el primer equipo", ha señalado el entrenador, que ha prometido acompañar al futbolista durante su evolución, aunque también le ha pedido asumir su responsabilidad para consolidarse en la élite.

El técnico ha indicado, además, que Rubén Yayo, Martín, Kevin y Noé están entrenando con el primer equipo y que decidirá después de la última sesión quiénes entran finalmente en la convocatoria. Su previsión es que viajen todos o casi todos.

Hidalgo arropa a Kevin tras la ocasión ante el Atlético

Otro de los nombres propios de la comparecencia ha sido Kevin, que tuvo en el último minuto del partido ante el Atlético de Madrid una oportunidad para cambiar el desenlace del encuentro. Hidalgo ha reconocido que el joven futbolista es consciente de que debía haber marcado, pero ha querido transmitirle tranquilidad y respaldo tras una acción que pudo haber permitido al Deportivo sumar un punto.

"Estamos cerca de él, le apoyamos como no podía ser de otra manera", ha afirmado el entrenador, que ha destacado el trabajo diario del jugador y su capacidad para generar situaciones de peligro en los últimos minutos. Para Hidalgo, el hecho de que Kevin esté encontrando esas ocasiones también refleja que el equipo consigue llevar el balón a posiciones desde las que puede hacer daño.

El técnico ha insistido en que el futbolista trabaja al máximo en cada entrenamiento y ha defendido la importancia de acompañarlo durante su proceso de formación. La acción del Metropolitano, ha explicado, es una experiencia que deberá aprender a gestionar, sin que ello cambie la confianza del cuerpo técnico en sus posibilidades.

Hidalgo también ha analizado el papel de Adama Traoré y David Mella, dos futbolistas que deben asumir importantes exigencias defensivas y ofensivas en sus posiciones. Sobre Adama, ha explicado que la decisión de incluir a un jugador en el once depende de cuándo puede resultar más determinante y de su capacidad para repetir esfuerzos durante los 90 minutos. En cuanto a Mella, se ha mostrado satisfecho con su trabajo y su evolución en el fútbol profesional, aunque ha reconocido que el desgaste de esas tareas puede afectar a su rendimiento ofensivo.