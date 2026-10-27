El Deportivo celebra sus 120 años con un foro que reunirá a periodistas, músicos y actores en A Coruña

El Deportivo quiere aprovechar su 120 aniversario para mirar más allá del terreno de juego y reivindicar la huella que ha dejado en la historia y la identidad de A Coruña. Con ese propósito nace Falas Depor, un foro cultural que reunirá del 13 al 15 de noviembre a periodistas, escritores, músicos, actores y protagonistas de distintas épocas del club en una programación que combinará recuerdos, análisis y conversaciones sobre la influencia del deportivismo en la sociedad gallega.

La iniciativa fue presentada este martes por José Manuel García, director de medios del Deportivo, y Rubén Ventureira, periodista e historiador coruñés, que participa activamente en la organización del encuentro. Las actividades se repartirán entre dos espacios emblemáticos de la ciudad: el estadio de ABANCA-RIAZOR y el Espacio Avenida, situado en el edificio del antiguo Cine Avenida, en Os Cantóns.

"Estamos aquí porque este es el año del 120 aniversario del club y, por lo tanto, queremos celebrarlo como corresponde. Eso implica no celebrar única y exclusivamente la parte histórica y deportiva, que evidentemente también la celebraremos, sino ir mucho más allá y celebrar todo el impacto social y cultural que el Deportivo tiene para la sociedad coruñesa e incluso gallega", explicó José Manuel García durante la presentación.

El objetivo es crear un espacio para conversar sobre todo aquello que representa el Deportivo más allá de los resultados, los fichajes, las lesiones o las sanciones que marcan habitualmente la actualidad deportiva. La propuesta pretende reunir distintas miradas sobre un club que ha inspirado canciones, películas, libros y relatos periodísticos, además de formar parte de los recuerdos de varias generaciones de coruñeses.

En palabras de Ventureira, el fútbol es uno de los temas de conversación habituales en la ciudad, pero el foro propone trasladar esas charlas de las cervecerías y los bares a escenarios culturales y reunir a invitados con diferentes experiencias y perspectivas.

"La alineación, como diría el cronista clásico, es de auténtico lujo", señaló el periodista e historiador, que avanzó que la programación combinará épocas, disciplinas y puntos de vista para ofrecer un recorrido amplio por la historia deportivista.

Del Deportivo anterior al Superdepor

Una parte importante de Falas Depor estará dedicada a los futbolistas que construyeron la historia del club antes y después de sus etapas más recordadas. La programación incluirá una mesa sobre los ídolos de los años 70 y 80, con la intención de recuperar la memoria de aquellas generaciones que contribuyeron a consolidar el sentimiento deportivista antes de la llegada del Superdepor.

"Antes del Superdepor había Depor también. Esto es algo en lo que se insiste mucho en el club, tanto en el museo como en otro tipo de actividades", recordó Ventureira al explicar el enfoque de esta parte del encuentro. La idea es que la celebración del aniversario no se limite a los momentos de mayor éxito deportivo, sino que también reconozca a quienes hicieron posible que el Deportivo llegase a convertirse en una referencia para la ciudad.

El Superdepor tendrá, por supuesto, un espacio destacado, con una mesa dedicada a sus dos grandes etapas. Por un lado, se recordará al equipo que estuvo cerca de ganar la Liga en 1994 y conquistó la Copa del Rey en 1995. Por otro, se repasará la generación que logró el campeonato liguero en el año 2000 y volvió a levantar la Copa en 2002.

La organización todavía trabaja en cerrar algunos de los nombres que participarán en estas conversaciones, por lo que no ha adelantado todos los integrantes de las mesas. Ventureira explicó que esperan incorporar alguna sorpresa en los últimos días y que los participantes se irán anunciando cuando el programa esté completamente cerrado.

El recorrido por la historia del club también incluirá una mirada al fútbol femenino, con referencias al Deportivo ABANCA y a los títulos nacionales conquistados por el equipo. De este modo, el foro pretende ampliar el relato del deportivismo y dar cabida a diferentes protagonistas de su trayectoria.

Cómo se cuenta el Deportivo: del periodismo a la literatura

El programa también se detendrá en el papel de los medios de comunicación a la hora de construir la memoria del club. Una de las mesas reunirá a periodistas que siguen habitualmente al Deportivo, tanto en A Coruña como en sus desplazamientos, para explicar cómo se trabaja la información deportiva desde dentro y cómo ha evolucionado la cobertura del equipo.

La organización también ha previsto la participación de directores de medios deportivos de Madrid, con la intención de conocer cómo se percibe al Deportivo fuera de Galicia y qué proyección ha alcanzado a lo largo de su historia. La conversación permitirá abordar la relación entre el club, sus aficionados y los medios que han contado sus grandes momentos y sus etapas más difíciles.

La literatura será otra de las disciplinas presentes en Falas Depor. El foro reunirá voces vinculadas a la narrativa y a la escritura futbolística para hablar de la relación entre los libros, el fútbol y el sentimiento de pertenencia a un equipo. Entre los participantes anunciados figura José Ovejero, Premio Alfaguara de Novela, así como el autor Rui González, vinculado a la obra “Historias del Calcio”.

La intención es explorar cómo el fútbol puede convertirse en materia literaria y cómo los recuerdos asociados a un equipo trascienden los noventa minutos de un partido. El Deportivo ha formado parte de la vida de varias generaciones y sus éxitos, derrotas y protagonistas han alimentado historias que van más allá de la crónica deportiva convencional.

La música y el cine también tienen acento deportivista

La música tendrá su propio espacio en el programa, con la participación de Susana Seivane, una de las artistas gallegas más reconocidas. La organización había querido contar también con Xoel López, aunque finalmente no podrá asistir debido a sus compromisos y al descanso previsto tras un verano de actividad intensa, antes de retomar su gira.

Además, se abordará la presencia del Deportivo en el cine, tanto como protagonista de algunas producciones como parte del contexto de otras historias. Para ello, el encuentro contará con Carlos Marañón, director de la revista Cinemanía y autor de un libro dedicado a la relación entre el fútbol y el séptimo arte, así como con el actor Tamar Novas, deportivista y vinculado a varias películas en las que aparece el club.

Ventureira recordó que el Deportivo ha tenido una presencia reconocible en la cultura audiovisual y que esa huella merece ser revisada con motivo del aniversario. El objetivo es identificar cómo el club ha inspirado obras y expresiones culturales y cómo el fútbol ha servido también para retratar la sociedad coruñesa.

La programación incluirá, además, una perspectiva comparada con otros clubes históricos del fútbol español. Representantes del Espanyol, el Barcelona y el Sevilla compartirán sus experiencias en la documentación, conservación y divulgación de la historia de sus respectivas entidades.

Entre las voces anunciadas figura David Carabén, que ha participado en la conmemoración del 125 aniversario del FC Barcelona. Su experiencia servirá para analizar cómo los clubes centenarios pueden preservar su patrimonio, explicar su trayectoria y transmitirlo a las nuevas generaciones.

Todas las actividades serán gratuitas

El acceso a Falas Depor será gratuito, aunque será necesario inscribirse previamente para asistir a las diferentes charlas. El Deportivo habilitará un enlace en su página web para que los interesados puedan reservar su entrada de forma individual para cada una de las sesiones previstas entre el 13 y el 15 de noviembre.

José Manuel García señaló que el formulario de inscripción estaría disponible a lo largo de la tarde de este martes y recomendó no esperar hasta el último momento, aunque indicó que los dos espacios elegidos cuentan con un aforo suficiente para acoger al público interesado.

"El foro nace dentro del programa del 120 aniversario. Vamos a ver qué tal funciona y qué demanda también la ciudad y la propia cultura sobre esto. Si funciona y tiene tracción, ojalá se pueda alargar en el tiempo", explicó el director de medios del Deportivo, que enmarcó la iniciativa dentro de las distintas actividades previstas para conmemorar los 120 años de historia del club.

La organización considera que el aniversario es una oportunidad para detenerse y analizar el papel que ha desempeñado el Deportivo en ámbitos que habitualmente quedan en segundo plano en la actualidad futbolística. "Pensamos que el fútbol y la cultura van juntos", resumió Ventureira, que defendió la necesidad de dedicar tiempo a la literatura, el periodismo, el cine y la música vinculados al deportivismo.

El foro no será el único acto organizado por el Deportivo para celebrar sus 120 años, ya que el club prepara otras actividades a lo largo de la temporada. Falas Depor será una de ellas y nace con la intención de ofrecer una visión más amplia de la entidad, de sus protagonistas y de la relación emocional que mantiene con A Coruña y con Galicia.

Sin convenio aún con la Federación de Peñas

Durante la presentación también se preguntó a José Manuel García por las conversaciones con la Federación de Peñas para negociar un nuevo convenio. El director de medios confirmó que ambas partes ya han mantenido dos reuniones y recalcó que se trata de una cuestión independiente de la programación cultural presentada este martes.