Atlético 1 - Deportivo 0: Un buen Dépor naufraga en Madrid

El Deportivo cayó por un gol a cero en un igualado encuentro ante el Atlético de Madrid. Julián Álvarez decidió con un buen gol el partido entre ambos equipos

Hidalgo apostó por un once con Leo en portería, Alti, Giménez, Loureiro y Quagliata, Amatucci, Villares y Soriano en mediapunta, y Yeremay Mella y Nsongo en ataque. El choque empezó bien para un Dépor que lo intentó sin cesar. Lo buscó Soriano entre líneas aunque no encontraba la suerte necesaria.

El Dépor crecía con el paso de los minutos y Yeremay lo intentó con una falta directa que no aprovechaba Amatucci. Sin embargo los colchoneros crecían con el paso de los minutos. Todo se iba a decidir en la segunda mitad. Y así lo iba a recibir un Dori que no podía empezar peor para los intereses del Dépor. Julián rompía su sequía goleadora en liga y remataba a placer un buen servicio desde la banda.

Hidalgo movió el banquillo dando entrada a Adama y Luismi para buscar la reacción del equipo. Sin embargo los cambios no surtían efecto y el Atlético buscaba el segundo. Leo Román salvó al equipo en un par de buenas ocasiones.

El Dépor lo buscó en un par de ocasiones que no encontraron rematador. Así se llegaba al final de un partido competido por un Dépor que encadena su sexta jornada sin ganar.