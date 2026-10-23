Aubameyang acelera su recuperación: ¿llegará a tiempo para volver a jugar en noviembre?

Siempre es complicado estimar el tiempo de baja de algunas lesiones. Los actuales medios y recuperadores provocan recuperaciones mucho más rápidas que la de antaño. Aunque nadie se atreve a poner un plazo para su regreso, Aubameyang evoluciona favorablemente y esta semana saltó al césped de Abegondo.

El delantero afronta el tramo final de su recuperación y en noviembre podría regresar al terreno de juego restablecido de la lesión que sufrió ante el Betis el pasado 20 de septiembre. El jugador fue intervenido quirúrgicamente y el parón de selecciones ayudó a que se perdiera menos partidos de los esperados.

Ver a Auba en el césped supone un refuerzo de moral para un grupo que echa en falta su olfato goleador. Su lesión coincidió en el tiempo con la de Zaka por lo que Bil Nsongo es el único delantero disponible para Hidalgo. Si todos los plazos se cumplieran, Auba podría tener minutos en los partidos de final de noviembre ante Alavés o Barça.

Sin embargo la de Auba no fue la única buena noticia de la semana. Casadó también evoluciona bien y pudo saltar al césped. Aunque su lesión es más compleja y su vuelta está programada para más adelante, el centrocampista ya se encuentra en A Coruña realizando trabajo específico.