Las obras de la Torre de Marathón de Riazor, en A Coruña, avanzan para estrenar mirador en 2027

La Torre de Marathón de Riazor empieza a mostrar desde el exterior los efectos de su rehabilitación. Los trabajos para recuperar uno de los elementos más reconocibles del estadio coruñés ya son visibles desde la calle, mientras el Deportivo continúa con un proyecto que permitirá transformar esta estructura histórica en un nuevo atractivo para los aficionados. Consultado por Quincemil sobre la evolución de la actuación, el club se limita a señalar que "está en proceso", sin aportar más detalles sobre las tareas que se están desarrollando actualmente.

La intervención busca recuperar una construcción que forma parte de la identidad del deportivismo desde hace más de ocho décadas. Levantada entre 1939 y 1944, la torre necesita una rehabilitación para corregir los problemas de conservación que presenta, entre ellos patologías en el hormigón, humedades y filtraciones. La actuación pretende preservar su valor arquitectónico y, al mismo tiempo, darle una nueva utilidad vinculada a la actividad del club.

El Deportivo prevé que la obra permita incorporar la torre al recorrido turístico de Riazor, junto al Museo del Dépor. La previsión trasladada por la entidad en septiembre situaba la finalización de los trabajos a principios de 2027, con un plazo de ejecución de 12 meses.

Un mirador a 45 metros de altura

La principal novedad será la creación de un mirador en la parte superior de la torre, situada a unos 45 metros de altura. Para acceder a él, el proyecto contempla instalar un ascensor panorámico que conectará este espacio con el Museo del Dépor, de forma que los visitantes puedan completar la experiencia con unas vistas elevadas del estadio y de su entorno.

La propuesta permitirá ampliar la oferta del museo blanquiazul, inaugurado en febrero de 2026, e integrar en la visita un elemento arquitectónico que hasta ahora se contemplaba principalmente desde el exterior. La intención es que la torre no sea únicamente un símbolo del estadio, sino también un espacio desde el que conocer mejor Riazor y la historia del club.

Reparar los daños y recuperar su imagen original

La rehabilitación incluye distintas intervenciones destinadas a mejorar el estado de conservación de la estructura. Entre ellas figuran la impermeabilización de la cubierta para evitar filtraciones, la recuperación de huecos originales y la retirada de elementos añadidos que han modificado su aspecto con el paso del tiempo. El proyecto contempla asimismo instalar iluminación dinámica y anclajes para pancartas conmemorativas.

La actuación cuenta con licencia municipal desde julio y un presupuesto aproximado de 200.000 euros. Al tratarse de un elemento protegido por el planeamiento urbanístico, los trabajos deben respetar sus características arquitectónicas y compatibilizar la modernización de sus instalaciones con la conservación de su valor patrimonial.

La evolución de los trabajos será clave para comprobar si el calendario previsto se mantiene y cuándo podrá abrirse el mirador. Por ahora, el Deportivo no ha concretado nuevos plazos ni ha detallado qué fases de la intervención están completadas. La obra ya se deja ver desde el exterior, mientras el club mantiene en marcha un proyecto con el que pretende recuperar uno de los emblemas históricos de Riazor y darle una nueva vida ligada al Museo del Dépor.