Aubameyang desafía la historia del Dépor: persigue un récord goleador de Walter Pandiani

El deportivismo tiene un nuevo ídolo. El espectacular inicio liguero de Aubameyang ha generado una gran expectación entre una afición que disfruta del gran inicio liguero de su equipo. El gran culpable de esa euforia se llama Pierre Emerick Aubameyang. Resulta extraño hoy en día pasear por las calles de la ciudad de A Coruña y no encontrar alguna camiseta serigrafiada con el nombre del delantero.

El gabonés ha hecho gala además de una educación exquisita con los aficionados y de ser un gran compañero de vestuario. Sus bromas en Instagram ya forman parte del día a día del equipo. A sus 37 años nadie podía imaginar un inicio de temporada como el que está llevando a cabo el jugador del Deportivo. Sus cuatro goles en las cuatro primeras jornadas de liga le convierten ya en uno de los mejores jugadores de la historia del club en un arranque goleador. Solo Pahiño en 1954 y Walter Pandiani se sientan en la mesa de Aubameyang.

El mejor registro goleador en un inicio de temporada corre a cargo de Walter Pandiani. El uruguayo comenzó la temporada 2003-2004 como un tiro y anotó gol en las seis primeras jornadas de campeonato. Los de Irureta arrancaron el curso de manera inmejorable con siete triunfos en las ocho primeras jornadas de liga. El denominador común de esas victorias fue el olfato goleador de Pandiani que vio portería en las seis primeras jornadas. Zaragoza, Athletic, Sevilla, Albacete, Osasuna y Atlético de Madrid fueron los equipos que recibieron gol de un delantero que era un gran rematador. Una temporada más tarde, en la 2004-2005, Pandiani anotó en las cuatro primeras jornadas de campeonato. Espanyol, Osasuna, Athletic y Valencia fueron los equipos que vieron como el uruguayo volvía a arrancar un curso futbolístico con la puntería al máximo rendimiento.

Veinte años después es Aubameyang el que ha cogido el testigo marcando en estas primeras cuatro jornadas de liga. El mérito del gabonés es lograr este registro con un equipo que acaba de regresar a la élite tras ocho años en el ostracismo. Elche, Málaga, Valencia y Villarreal son los equipos contra los que ha anotado. Este fin de semana se medirá a uno de los equipos que mejor defiende en el fútbol español. José Bordalás intentará frenar la racha goleadora de un futbolista que ha sorprendido en este inicio liguero.