Los doce futbolistas que no jugarán con el Deportivo en Primera División

Eclipsados por las llegadas de Aubameyang, Casadó o Giménez, este verano en el Deportivo también ha dejado despedidas de varios futbolistas que tuvieron su cuota de protagonismo importante en el regreso del Deportivo a la élite. Un total de doce jugadores abandonaron la disciplina blanquiazul en uno de los veranos con más movimientos de los últimos años.

Las cinco salidas de junio

Junio fue el mes de las despedidas de los jugadores que estaban cedidos o en último año de contrato. Stoichkov, Mulattieri, Escudero, Herrera y Gragera.

Los dos primeros fueron futbolistas muy importantes en el ascenso a Primera División. Stoichkov disputó 34 encuentros, 17 de ellos como titular y cinco goles anotados. El andaluz finalizaba su cesión en el Dépor y continuará su carrera en Malasia. Mula jugó 29 encuentros y diez de ellos como titular. Anotó cuatro goles y muchos de ellos fueron clave a la hora de conseguir el ascenso.

Un rol más secundario fue el que protagonizaron Cristian Herrera, Gragera y Escudero. Entre los tres sumaron 16 titularidades en liga. Gragera arrancó bien el año pero una inoportuna lesión le dejó sin sitio en el equipo. También fue titular Escudero en las primeras cuatro jornadas pero la irrupción de Quagliata lo relegó a un segundo plano.

Mula continúa su carrera en Italia mientras que Escudero y Herrera han bajado a Primera RFEF para enrolarse en las filas de Zaragoza y Huesca respectivamente.

Las salidas de julio

Julio fue el mes del adiós de varios jugadores con contrato cuyo futuro estaba muy alejado de A Coruña. El primero en abandonar el club fue Luis Chacón. El futbolista gallego ponía fin a su etapa en el conjunto blanquiazul y se marchaba al Valladolid tras dos cesiones en la Cultural.

También se marcharon del club Petxarromán, Diego Gómez y Bouldini. Ninguno de ellos había formado parte de la plantilla del ascenso porque jugaron cedidos en diferentes equipos. Petxa encontraba acomodo en el Ceuta, mientras que Diego jugará en el Huesca. Bouldini se marcharía al Académico Viseu de Portugal.

Atasco en agosto

Aunque la lista de salidas del mes de agosto era conocida por todos, el club tuvo que esperar hasta los últimos días de mercado para anunciar los movimientos y no llevó a cabo todos los que deseaba.

Charlie Patiño aceptaba la propuesta del Bochum y se marcha a Alemania con cesión y opción de compra, mientras que Eric Puerta se convertía en nuevo jugador del Penafiel. José Ángel Jurado rescindía contrato con el Dépor y ponía punto y final a una etapa muy exitosa de tres temporadas en A Coruña. Ninguno de ellos tuvo un papel principal en el terreno de juego en el ascenso del año pasado pero Jurado sí era una pieza importante para el vestuario.