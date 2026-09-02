El Deportivo logró a última hora las incorporaciones de Casadó y Giménez

El Deportivo vivió un frenético fin de mercado que se resolvió de la manera más positiva posible. La dirección deportiva logró cerrar y oficializar las llegadas de Marc Casadó y José María Giménez. Las negociaciones con Atlético de Madrid y Barcelona no resultaron sencillas y casi sobre la bocina el club anunciaba el acuerdo con ambos jugadores.

En el caso de Casadó el Barcelona incluyó una opción de compra no obligatoria de 30 millones de euros. Esa cláusula hizo peligrar el acuerdo aunque desde el entorno del futbolista siempre se mantuvo la confianza en que la operación se cerrara. El centrocampista eligió al Dépor por delante de otras propuestas que llegaron desde el extranjero. El jugador catalán de 22 años disputó la temporada pasada un total de 24 partidos en liga con el conjunto azulgrana y diez de ellos desde la alineación titular. También ha sido internacional absoluto con España en dos ocasiones.

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🖋️ Marc Casadó reforza o centro do campo do Dépor.



Benvido, Marc! 👋



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La otra operación tiene como protagonista a José María Giménez. El central uruguayo del Atlético de Madrid también llega en calidad de cedido tras catorce temporadas en el conjunto colchonero. El central cuenta con una gran experiencia y 270 partidos en liga. Además suma partidos en Champions y Europa League, una competición que ganó en la temporada 17-18. Además en su palmarés cuenta con dos ligas y dos Supercopas, una de España y otra de Europa. Todo ello lo completa con una gran trayectoria en la selección de Uruguay.

El club presentaba a Giménez con un bonito vídeo junto a Espe Pizarro, jugadora uruguaya del Dépor femenino. Ambos intercambiaron camisetas en el duelo copero de la temporada pasada entre Deportivo y Atlético de Madrid.

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Movimientos en la operación salida

La operación salida pasó algo más inadvertida ante el calibre de las llegadas. Sin embargo dos jugadores del conjunto blanquiazul salieron en este último día de mercado. Eric Puerto se marcha cedido al Penafiel mientras que José Ángel Jurado abandona el Dépor tras tres exitosas campañas. El sevillano deja una gran huella en un vestuario en el que era una figura muy querida y respetada.