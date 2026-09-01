Últimas horas del mercado de fichajes: El Deportivo trabaja en la incorporación de un central

El último día de mercado de fichajes trae consigo varios frentes abiertos en el Deportivo. El club sigue trabajando en la incorporación de un central aunque algunas de las operaciones abiertas se cayeron en los últimos días. Un ejemplo de ello es Juan Jesus. El central priorizó seguir en Italia y el Venecia anunciaba su contratación.

Además la dirección deportiva trabaja en la salida de los jugadores que no cuentan para Antonio Hidalgo. El futuro de Eric Puerto parece estar en el Penafiel, equipo vinculado al Dépor, mientras que José Ángel es posible que rescinda su contrato antes de aceptar alguna de las propuestas que tiene de Segunda División.

El que se resigna a marchar es Dani Barcia. El canterano sigue insistiendo en quedarse y no se descarta ninguna opción a lo largo del día. Ninguno de ellos cuenta con la confianza de Antonio Hidalgo.

Diferente es la situación de Arnau Comas. El central recibió este martes una buena oferta del Anderlecht pero su idea es seguir en A Coruña. En su caso sí ha entrado en las convocatorias y cuenta con opciones de tener minutos.