Djalminha regresa a A Coruña para presentar su libro y protagonizar el espectáculo Depor Locura

La leyenda del Superdépor Djalminha regresará a A Coruña este miércoles. El exfutbolista brasileño protagonizará dos eventos en la ciudad: la presentación de su libro y el espectáculo Depor Locura.

Su visita comenzará este miércoles, 26 de agosto, cuando participará en la presentación de su libro 'Djalminha ¡Es de otra galaxia!', escrito por el periodista Javier Guillén, y centrado en la trayectoria y la figura del exjugador del Deportivo. El acto tendrá lugar en el edificio de la ONCE, en la calle Cantón Grande, 3, a las 19:00 horas, con entrada gratuita hasta completar aforo.

Ya el jueves, 27 de agosto, será el momento de Depor Locura en el Centro Cultural Ágora. El espectáculo, presentado por Roi da Costa, ya ha agotado las entradas, tal y como anunció el propio presentador a través de sus redes sociales.

La cita contará con una previa a cargo de Culuca cociña-bar a partir de las 19:00 horas. Posteriormente, las puertas se abrirán a las 20:00 horas y el espectáculo arrancará a las 20:30 horas.

Djalminha fue una de las grandes figuras del Deportivo de finales de los años 90 y principios de los 2000. Llegó a A Coruña en 1997 procedente del Palmeiras y formó parte de una de las etapas más recordadas de la historia del club, en la que los blanquiazules conquistaron, entre otros títulos, la Copa del Rey de 2002, conocida como la Copa del Centenariazo.