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El jugador del Dépor Aubameyang sorprende jugando una pachanga con niños en La Solana de A Coruña
El delantero fue visto compartiendo unos minutos en la cancha junto a un grupo de niños
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El nuevo jugador del RC Deportivo, Aubameyang, fue sorprendido por un seguidor del club mientras jugaba una pachanga con un grupo de niños en las instalaciones de La Solana, en A Coruña.
En el vídeo, compartido por el medio deportivo DAZN, que ya acumula más de 800.000 visualizaciones, se acompaña el mensaje: "¡Es un auténtico crack Aubameyang jugando una pachanga en A Coruña!".
El medio también destaca que se trata de un momento que los niños no van a olvidar nunca. En las imágenes se ve al futbolista corriendo por la cancha junto a varios niños, en un ambiente distendido.
Aubameyang se convirtió el pasado lunes en el primer goleador del Deportivo en su regreso a Primera División, en un equipo que ha mostrado carencias de cara a portería durante la pretemporada. El delantero gabonés asumió el rol de referente ofensivo y fichaje estrella del verano, firmando un bonito tanto en el primer encuentro del curso.