El jugador del Dépor Aubameyang sorprende jugando una pachanga con niños en La Solana de A Coruña

El nuevo jugador del RC Deportivo, Aubameyang, fue sorprendido por un seguidor del club mientras jugaba una pachanga con un grupo de niños en las instalaciones de La Solana, en A Coruña.

En el vídeo, compartido por el medio deportivo DAZN, que ya acumula más de 800.000 visualizaciones, se acompaña el mensaje: "¡Es un auténtico crack Aubameyang jugando una pachanga en A Coruña!".

El medio también destaca que se trata de un momento que los niños no van a olvidar nunca. En las imágenes se ve al futbolista corriendo por la cancha junto a varios niños, en un ambiente distendido.

Aubameyang se convirtió el pasado lunes en el primer goleador del Deportivo en su regreso a Primera División, en un equipo que ha mostrado carencias de cara a portería durante la pretemporada. El delantero gabonés asumió el rol de referente ofensivo y fichaje estrella del verano, firmando un bonito tanto en el primer encuentro del curso.