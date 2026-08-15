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Yeremay, único futbolista sin minutos durante la pretemporada
El canario no ha podido participar en ningún partido amistoso y llega sin ritmo competitivo al inicio liguero
Yeremay Hernández está ante su gran oportunidad de debutar y brillar en Primera División. Uno de sus grandes sueños como jugador se ha visto alterado por una pretemporada cargada de sobresaltos tras los problemas de pubalgia que le impidieron ofrecer su mejor versión la temporada pasada. La buena noticia es que ha podido completar entrenamientos con el resto de compañeros pero la mala es que el canario no ha podido disfrutar de minutos sobre el terreno de juego. El propio Fernando Soriano aseguraba en rueda de prensa que "lleva dos sesiones muy buenas en las que está sin dolor y casi diría que sin molestias".
El atacante sufrió la temporada pasada con una de las lesiones a la que más temen los futbolistas: la pubalgia. Eso se traduce en molestias físicas en la que los dolores vienen y van pero nunca permiten al jugador estar al cien por cien. Esta lesión es especialmente temida entre los jugadores explosivos y con desborde porque juegan con miedo a romperse. A pesar de ello Yeremay fue una pieza importante en el ascenso aunque se perdió cuatro partidos enteros y en otros cinco partió desde el banquillo.
Yeremay trata de alcanzar una versión con la que poder ofrecer su mejor juego en Primera División. El club ha realizado importantes fichajes esta temporada pero el canario sigue siendo el futbolista sobre el que se construye el proyecto blanquiazul. En reiteradas ocasiones manifestó su deseo de poder jugar con el club de su vida en la máxima categoría.
Por ello aunque el verano está siendo tranquilo sobre su futuro, su nombre aparece constantemente ligado a diferentes clubes que han mostrado interés en hacerse con sus servicios. En Inglaterra afirman que el Hull City valora realizar un esfuerzo económico con él y algún medio catalán insiste con el interés del FC Barcelona. Sin embargo esta opción parece remota ante las dificultades económicas que tiene el club que preside Joan Laporta. Por todo esto lo normal es que Yeremay juegue una temporada más en el Dépor y cumpla así ese anhelo que se imaginó cuando el equipo deambulaba por Primera Federación. Fernando Soriano se mostraba confiado en relación a su futuro "porque este proyecto no va de vender y salvo que el futbolista venga con una propuesta y pida salir, el club no va a dar ningún paso. Estoy tranquilo hasta cierto punto porque el mercado está abierto y tenemos jugadores que están a muy buen nivel".