Fernando Soriano analiza el mercado del Dépor: "Lo normal es que haya una o dos incorporaciones más"

Tras la presentación de Angeliño, Fernando Soriano repasó la planificación deportiva del Deportivo para las últimas semanas del mercado. La llegada del lateral deja al equipo todavía pendiente de alguna incorporación.

"Lo normal es que haya una o dos incorporaciones más", confirmó. El director de fútbol explicó que el club está analizando diferentes alternativas y que las posiciones pueden estar relacionadas con la defensa y la zona ofensiva. "Estamos valorando diferentes opciones y se verá", señaló Soriano, que evitó concretar nombres o posiciones cerradas.

Sobre las salidas, el dirigente reconoció que el Deportivo está trabajando con los jugadores que están teniendo menos protagonismo. "Estáis viendo un poco los jugadores que están contando menos", explicó. "Ellos también son conocedores de su situación profesional y deportiva y se están buscando soluciones en las que todo el mundo pueda salir beneficiado".

Soriano insistió en que no se trata de procesos sencillos. "No es fácil, no es sencillo, no es rápido", admitió. "Deportiva y profesionalmente debemos tomar este tipo de decisiones, pero humanamente son difíciles porque muchas veces, o casi siempre, se trata de gente a la que tienes un gran aprecio".

Todos los jugadores están inscritos

El director de fútbol también fue preguntado por la situación de las fichas de cara al comienzo de la competición. "A día de hoy están todos inscritos", aseguró.

Soriano restó importancia a los posibles cambios de licencia entre el primer equipo y el Fabril. "Es simplemente un juego de fichas", explicó. "No cambian los contratos, ni cambia cómo le tratas, ni cambia la condición. Solo cambia el número y que la licencia pertenece a un equipo u otro".

Según indicó, durante los próximos días podrían producirse modificaciones en ese sentido, algo que considera habitual durante los mercados de fichajes.

Yeremay, "prácticamente sin dolor"

Sobre Yeremay Hernández, una de las grandes referencias del equipo, Soriano aseguró que su evolución física es positiva. "Ahora está muy bien", afirmó. "Ya lleva dos días haciendo un gran porcentaje del entrenamiento a un nivel muy bueno, ya prácticamente sin dolor y diría casi que sin molestias".

El responsable deportivo considera que el futbolista está entrando ya en la recta final de su recuperación.

En cuanto a su futuro, Soriano reconoció que existen contactos y llamadas de otros clubes, aunque defendió que la intención del Deportivo es conservar a sus jugadores importantes. "Nuestro proyecto no va de vender, va de retener los jugadores que queremos el mayor tiempo posible", aseguró. "No vamos a ser un equipo que se va diluyendo poco a poco".

Y fue más allá: "Si el jugador no da un paso hacia adelante con un ‘oye, quiero salir o cambiar’, el club no la va a dar".

La lesión de Noé hace replantearse el centro del campo

La lesión de Noé también ha obligado al Deportivo a analizar nuevamente su planificación. Soriano admitió que la baja le ha hecho plantearse la posibilidad de incorporar a alguien para el centro del campo.

"Me ha hecho pensar, no te voy a engañar", reconoció. "Dentro de nuestra planificación siempre te planteas las diferentes dudas de qué le puede faltar al equipo".

El director de fútbol señaló que una de las cuestiones que se habían analizado era la posibilidad de contar con "algo de músculo" en el centro del campo, aunque la idea inicial continúa siendo confiar en los futbolistas que ya forman parte de la plantilla.

"No quiero cortar la progresión de jugadores que me están demostrando que pueden estar ahí", afirmó.

Por el momento, el club prefiere esperar. "Creo que no haremos nada en esa posición, en principio, a no ser que veamos que la lesión se puede alargar", explicó.

Kevin seguirá cerca del primer equipo

Soriano también dedicó buenas palabras a Kevin, que inicialmente estará integrado en el Fabril aunque continuará en dinámica del primer equipo.

"A día de hoy lo tiene más claro y está confiando en que consiga mantener este nivel mucho tiempo", señaló. También destacó su actitud: "Es un jugador que en una plantilla nunca sobra".

"Sabes que siempre te va a entregar todo, con mayor o menor acierto, con mayor o menor calidad, con mayor o menor finura, pero son jugadores que arrastran, que tienen ilusión, que se entrenan todos los días", añadió.

Soriano pide recuperar la unión en Riazor

La situación entre parte de la afición y el club también estuvo presente en la comparecencia. Soriano reconoció que vive el momento "con tristeza" y reclamó que las partes encuentren puntos de encuentro.

"Si algo se ha demostrado en los últimos años es que la unión nos ha llevado a luchar por los objetivos y por suerte se consiguieron", recordó.

El dirigente considera que el regreso a Primera debería servir para recuperar esa unión. "Todo el mundo se merece que se pueda disfrutar de este momento", afirmó.

"Deseo que se lleguen a puntos de encuentro y que Riazor vuelva a ser lo que era hace poco", añadió Soriano.

"La permanencia es prioritaria"

La jornada también estuvo marcada por la renovación de Antonio Hidalgo hasta 2028. Soriano explicó que la decisión responde a la confianza que el club tiene en el técnico.

"Por confianza, por el día a día, por rendimiento, por crecimiento", enumeró. "Creo que más que merecido el trabajo que ha hecho el míster, que reciba esta confianza por parte del club".

El objetivo para esta temporada, además, está claro: la permanencia. "La permanencia es algo que para nosotros es prioritario y es un objetivo que nos marcamos", afirmó.

Soriano considera que el curso será especialmente exigente. "Sabemos que va a ser un año muy complicado para el club, para el míster, para todos, porque nos va a tocar competir en una liga muy competitiva".

Por eso, defendió que este era precisamente el momento adecuado para renovar al entrenador. "No queremos que sea ni después ni antes porque empecemos bien y parezca que ahora nos queremos subir, o que vaya mal y parezca otra cosa. Es el momento perfecto para acometer esta renovación", concluyó.