Djalminha regresará a A Coruña para protagonizar el espectáculo Depor Locura

Djalminha volverá a A Coruña. El mítico exfutbolista brasileño, uno de los grandes ídolos de la historia reciente del Deportivo, será el protagonista invitado de la próxima edición de Depor Locura, el espectáculo presentado por Roi da Costa que se celebrará el 27 de agosto en el Centro Ágora.

El antiguo jugador blanquiazul viajará a la ciudad para participar en el show, donde se convertirá en el gran invitado de una jornada dedicada al deportivismo. Las entradas ya están a la venta.

La visita de Djalminha comenzará, además, un día antes. El 26 de agosto participará en la presentación del libro Djalminha ¡Es de otra galaxia!, escrito por el periodista Javier Guillén y centrado en la trayectoria y la figura del exjugador del Deportivo.

La presentación tendrá lugar en el auditorio de la ONCE y contará con la presencia del propio Djalminha. La entrada será gratuita hasta completar el aforo.

Djalminha fue una de las grandes figuras del Deportivo de finales de los años 90 y principios de los 2000. Llegó a A Coruña en 1997 procedente del Palmeiras y formó parte de una de las etapas más recordadas de la historia del club, en la que los blanquiazules conquistaron, entre otros títulos, la Copa del Rey de 2002, conocida como la Copa del Centenariazo.

Las entradas pueden adquirirse ya a través de Ataquilla.