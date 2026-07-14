Fernando Soriano confirma más incorporaciones en el Dépor: “Haremos como mínimo tres fichajes más”

Fernando Soriano compareció por primera vez ante los medios de comunicación para repasar la actualidad del Deportivo. El director deportivo tomó la palabra tras la presentación del holandés Teun Gijselhart. Soriano aseguró que el club se mueve dentro de los límites de gasto y no hay que realizar ninguna venta urgente.

Sobre incorporaciones, Soriano reconoció “que habrá tres fichajes más como mínimo. A partir de ahí veremos y la pretemporada también tendrá un peso importante. A veces puedes tener alguna duda y en pretemporada desaparece. No tenemos ninguna prioridad y en el lateral izquierdo Xabi Campos está muy bien. Arriba en principio confiamos en Zaka y Bil y llegará un delantero más”.

El proyecto por el momento es claro y se centra en fichar talento joven que llega del fútbol europeo. “No estamos fichando para vender pero eso no quiere decir que no se vaya a vender. Cada negociación es diferente y en unas se negocian cantidades de dinero por objetivos o porcentajes en ventas.

Soriano no personalizó en exceso y por ejemplo hizo referencia a la defensa. “No nos vamos a precipitar. El mercado ha empezado hace catorce días y queda mes y medio”.

Un día más la prensa portuguesa insiste en el interés del Sporting en Yeremay. Soriano asegura que “no hay oferta ni novedad y estamos tranquilos”. Sobre las lesiones del jugador canario y la de Mella, el director deportivo reconoció que “son procesos que sabíamos que irían con calma. Llevan un proceso favorable y en el caso de David esperemos que pueda estar la semana del Teresa Herrera aunque no sea al cien por cien”.

Salidas avanzadas

Soriano reconoció que se trabaja en una salida definitiva para Bouldini mientras se está pendiente también de la situación de Diego Gómez y José Ángel Jurado. “Diego salió cedido y tuvo seis meses buenos, está en un momento de decisión porque hay jugadores similares que van a formar parte del Fabril. La situación de José es parecida”.

Polémica campaña de abonos

Soriano también tuvo que ejercer este martes de portavoz del club y fue preguntado por el enfrentamiento entre club y peñas. “No es mi parcela pero puedo decir que todas las decisiones que se toman se hacen pensando en el deportivismo en general. La unión es clave para luchar por los objetivos que nos marcamos. Estoy convencido de que se encontrarán puntos de encuentro. Desde que estoy aquí no he visto ni un solo reproche a los jugadores y la afición nunca ha fallado. Son un valor fundamental y estoy seguro de que seguirán ahí”.