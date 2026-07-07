La Torre de Maratón de Riazor, en A Coruña, tendrá un mirador: el Concello concede la licencia al Dépor

El Concello de Coruña da luz verde al Deportivo de A Coruña para llevar a cabo las obras en la emblemática Torre de Maratón del Estadio de Riazor. De esta manera, el club podrá habilitar un mirador al que se accederá a través de un ascensor panorámico.

Fuentes municipales confirman a Quincemil que la licencia fue aprobada la semana pasada. Asimismo, el club contemplaría que el ascensor conecte el Museo del Dépor, inaugurado el pasado noviembre, con el mirador, integrándolo en los recorridos turísticos del estadio.

En agosto de 2025 se daba a conocer que el RC Deportivo estudiaba instalar un ascensor panorámico en la Torre de Maratón. Este símbolo deportivista construido entre 1939 y 1944, con 45 metros de altura y grado II de protección estructural en el PXOM, se encuentra actualmente deteriorado: tiene patologías en el hormigón, filtraciones, humedades y alteraciones de su diseño original.

Los trabajos sobre este elemento arquitectónico pasarán por la impermeabilización de la cubierta, la reapertura de huecos originales y retirada de elementos añadidos, la instalación de iluminación dinámica y anclajes para pancartas conmemorativas. El proyecto incluye además el estudio para incorporar un ascensor panorámico

"Queremos que sean dos lugares de memoria y orgullo colectivo. Tanto el museo como la Torre deben recoger, proteger y proyectar la historia del Deportivo hacia el futuro", señalaba en septiembre el presidente del Dépor Juan Carlos Escotet Rodríguez en una entrevista en la que repasaba algunos temas de actualidad como la creación del Museo del Dépor y la reforma de la Torre de Maratón.

Un elemento vinculado al estadio

El proyecto busca poner en valor este elemento, tan vinculado al estadio y que se ha quedado fuera de su perímetro desde la última gran reforma. Con la instalación del ascensor, se habilitará un espacio de visualización a altura del complejo deportivo que, conectado con el museo, permitirá dotar al visitante de una nueva experiencia.

El reciente acuerdo entre el Concello y el club, que derivó en la retirada del proyecto de reforma del estadio y de la sede de la candidatura del Mundial 2030, allanó la tramitación, tras el visto bueno de la dirección Xeral de Patrimonio el pasado noviembre, un ente dependiente de la Xunta de Galicia.

Además, tras la decisión del Concello de A Coruña de renunciar a optar como sede del Mundial de fútbol, el Deportivo y el gobierno local alcanzaron un acuerdo para llevar a cabo obras de mejora en el estadio de Riazor y su entorno urbano. Por lo que se acometerá una remodelación integral de las instalaciones deportivas, tanto del estadio como del Palacio de los Deportes.