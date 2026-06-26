La DéporTienda de la calle Real de A Coruña cierra temporalmente sus puertas

La temporada ha terminado, el Dépor se prepara ya para su regreso a la máxima categoría y, entre las tareas de verano pendientes, está la presentación de la equipación para la temporada 2026/2027. En este contexto, la DéporTienda ubicada en la calle Real ha cerrado sus puertas anunciando que volverá a abrir la próxima semana "con muchas novedades".

Este cierre coincide con el fin del contrato con Kappa, encargada del diseño y elaboración de las camisetas blanquiazules y el resto de la equipación desde el 2021.

El acuerdo entre el club y la marca de ropa italiana terminará el próximo martes, 30 de junio.

Antes de la italiana, ya vistieron al Dépor otras firmas como Macron, Lotto, Joma, Adidas o Umbro, estas tres últimas encargadas de las camisetas de la época del Súper Dépor.

A partir de la próxima semana, todavía está en el aire cuál será la encargada del nuevo diseño de la primera, segunda y tercera equipación de los coruñeses que coincide, además, con el 120 aniversario del club blanquiazul que se celebra este 2026.

Primera equipación "de A Coruña"

En todo caso, estas camisetas tendrán un nuevo escudo.

Presentado en la noche de San Juan, el Dépor vestirá por primera vez una elástica con el nombre de A Coruña, en lugar de La Coruña, en el pecho.

El club desveló el pasado 24 de junio, a las 01:20 horas en un guiño a sus 120 años, el resultado de una votación en la que el 80% de los abonados se mostraron a favor de que el equipo llevase el topónimo oficial de la ciudad.

Pero el nombre no es el único cambio del escudo.

La nueva imagen del equipo incluye otros detalles en su diseño. Entre estos están una tipografía unificada, una corona colocada ligeramente hacia arriba y con más superficie dorada o una cruz en el interior del escudo más ancha.

Otros cambios afectan al mástil de la bandera, que incrementa su tamaño. También lo hace la tradicional franja azul que simboliza Galicia y que ahora ocupa una superficie mayor. A esto se suma una hebilla del cinturón más amplia y sin uno de los agujeros situados en el tramo final de la correa, buscando una imagen más equilibrada y limpia.