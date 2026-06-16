Scaloni y Djalminha se reencuentran en el Mundial con el Dépor como protagonista

La vigente campeona del mundo, Argentina, inicia en unas horas su andadura en este Mundial 2026. En una rueda de prensa multitudinaria, Scaloni se encontró con una gran sorpresa que tenía al Dépor como protagonista. Ese momento llegó cuando Djalminha cogió el micro para saludar a su gran amigo. Scaloni se mostró sorprendido pero muy agradecido por reencontrarse con su gran amigo.

El brasileño arrancó “deseando toda la suerte del mundo para ti, papá”. Leo recogió el guante y bromeó con otro exjugador como Martín Palermo que también había preguntado anteriormente. “Martín este jugaba mejor que vos. Vos hacías goles pero aquel.. que grande Djalma, sabes que te quiero mucho. Él es un compañero brasileño que tuve junto a Mauro, Donato, Flavio.. cuántos compañeros tuvimos en el Deportivo de La Coruña famoso y es un gran amigo. Te aprecio un montón vale? Me encanta que un brasileño hinche para Argentina y cuando no esté Argentina se puede desear que le vaya bien a Brasil porque sé lo que es tener compañeros brasileños y todo lo que hemos vivido y sé que ellos hinchan por nosotros así que, te quiero mucho, amigo”.

"ME TRAEN A TODOS LOS EX COMPAÑEROS" 😂 🏆



Tras su lindo cruce con Martín Palermo, quien se hizo presente en conferencia de prensa fue DJALMINHA para dejarle un saludo a Lionel Scaloni.#TNTSportsMundial pic.twitter.com/sOe81c6bk1 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) June 15, 2026

Ambos jugadores formaron parte de la época dorada del Deportivo y hace unos días ya se fundieron en un gran abrazo durante un entrenamiento de la selección argentina.

Djalma puso magia en Riazor durante siete temporadas aunque una de ellas jugó cedido en Austria. Campeón de liga y de Copa, su talento es bien recordado por todos aquellos deportivistas que vivieron aquella época dorada. Scaloni era todo fe y pundonor. Fue jugador del Deportivo durante nueve temporadas y coincidió con Djalma en esa época de títulos.

Ambos han seguido mostrando su amor por el Dépor y Scaloni jamás ha ocultado su intención de dirigir al equipo en un futuro. Ahora tiene por delante la difícil tarea de volver a levantar el título de la Copa del Mundo en el que será el último Mundial de Leo Messi.