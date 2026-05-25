El impacto económico del ascenso del Dépor en A Coruña: otra "marca de ciudad" y "foco de atracción turística"

Ascender a la máxima categoría del fútbol español encumbra a un club, y a la vez que dispara su rigor competitivo lo nutre de ingresos para afrontar las exigencias de la élite. Parte de ellos proceden de la Liga de Fútbol Profesional en concepto de derechos audiovisuales. Este impacto contable lo percibe el club directamente, pero también su ciudad recibe una inyección económica por el hecho de que su equipo vaya a competir con los mejores.

El Deportivo y A Coruña celebran, con el ascenso a Primera certificado el domingo con la victoria en Valladolid, un salto que entusiasma a la afición y a la población en general, beneficia al club y abre por delante un periodo de esperada riqueza económica para el conjunto de la ciudad.

A Coruña, su actividad y su imagen (lo que muchas veces se denomina "marca de ciudad"), gana mucho con el Dépor en Primera. "Refuerza la imagen de un destino aunque al visitante no le guste el fútbol", considera Nani Arenas, consultora especializada en comunicación turística.

"La gente viaja porque busca experiencias, también por conexiones emocionales. Y A Coruña está en las conversaciones, se habla de su equipo de fútbol y de sus hoteles y su oferta hostelera", resalta Arenas.

Fan zone del Deportivo en un partido de esta temporada en Riazor. Quincemil

"La fuerza de su afición, como se ve estos días, da mucho protagonismo a la ciudad, hace que el equipo sea una marca más de A Coruña porque su historia cala en la gente”, apunta Mavi Lezcano, doctora en Humanidades por la UDC y profesora de Turismo.

"La fuerza de la afición del Deportivo da mucho protagonismo a la ciudad, hace que el equipo sea una marca más de A Coruña porque su historia cala en la gente" Mavi Lezcano, doctora en Humanidades por la UDC y profesora de Turismo

Recuerda Lezcano cuando el Deportivo jugaba en la Liga de Campeones y ella participaba en eventos relacionados con el fútbol: "Había mucha más gente en la ciudad, tanto afición como personal de la competición, conductores, traductores, guías, hospitalidad... Hubo mucho empleo".

"Una tormenta perfecta"

Al refuerzo de la actividad y a sus consecuencias económicas aluden los hoteles y los hosteleros. "Cada desplazamiento de un rival a A Coruña tiene un gran impacto, sobre todo cuando llega un equipo como el Barcelona, el Madrid o el Atlético. Y no solo el día de partido", cree Héctor Cañete, presidente de la Asociación Provincial de Hostelería de A Coruña.

"Se consigue un impacto económico y mediático de primer nivel para la ciudad”, insiste. “Porque A Coruña se posiciona, se visibiliza, es polo de atracción turística. A las puertas de un año Xacobeo, con el Dépor y el Celta en Primera, se da una tormenta perfecta".

El fútbol mueve masas y pasiones. Eso lo tienen muy presente los hoteles. "La incidencia en el sector será muy grande. Es indudable que las grandes aficiones desplazan a mucha gente y la liga se disputa en muchos de los meses en que los hoteles tienen ocupación baja, así que los fines de semana se moverá más turismo de ocio", describe el presidente de Hospeco y director del hotel NH Finisterre, Agustín Collazo.

Actividad económica y sentimiento

El ámbito empresarial de A Coruña pronostica un "refuerzo de la presencia de nuestra ciudad en el foco nacional, con todo lo que eso implica en términos de proyección, actividad económica y orgullo colectivo", destaca el presidente de la Confederación de Empresarios de La Coruña (CEC), Antonio Fontenla.

Hostelería, comercio, turismo y servicios son los sectores en los que la patronal augura un "impacto muy positivo". "Cada partido en Riazor atraerá visitantes, movimiento y consumo, generando oportunidades para muchas empresas y negocios de la ciudad y del área metropolitana".

"Ascender supone multiplicar la visibilidad de A Coruña y reforzar su imagen de ciudad abierta, atractiva y con capacidad para organizar grandes eventos" Antonio Fontenla, presidente de la Confederación de Empresarios de La Coruña (CEC)

Fontenla coincide con otros sectores en subrayar que el ascenso a Primera "multiplica la visibilidad de A Coruña en medios y retransmisiones" y refuerza la imagen de "ciudad abierta, atractiva y con capacidad para organizar grandes eventos".

Al margen de la repercusión económica que pueda generar la nueva etapa del Deportivo, hay otro factor al que aluden los sectores consultados: el apartado emocional.

Aficionados en la Fan Zone del Deportivo el domingo durante el partido. Quincemil

"El Deportivo forma parte de la identidad de A Coruña. Su ascenso devuelve ilusión a miles de personas y recupera un sentimiento compartido que une generaciones. Es un regreso que alimenta el ánimo y el orgullo coruñés que todos sentimos, en estos momentos con mayor fuerza", concluye Fontenla.

"El impacto tangible e intangible del ascenso fortalecerá la actividad empresarial y proyectará una imagen positiva de la ciudad dentro y fuera de nuestras fronteras" Cámara de Comercio de A Coruña

La Cámara de Comercio de A Coruña valora el efecto "transversal" que puede provocar el ascenso de categoría, por cuanto "refuerza la imagen y proyección de la ciudad", promociona A Coruña como destino turístico y "incrementa la actividad" en el estadio de Riazor y su entorno.

Además, resalta la Cámara, jugar en Primera "conlleva mayores ingresos para el club derivados de derechos televisivos y patrocinios" y sube las retribuciones de jugadores y personal vinculado al club, lo que "repercutirá en el consumo local". El impacto, "tanto tangible como intangible, fortalecerá la actividad empresarial y proyectará una imagen positiva de la ciudad dentro y fuera de nuestras fronteras".

Hoy todos celebran, aún en caliente, el retorno a Primera; mañana y en los próximos meses el Deportivo y A Coruña vivirán ese sentimiento de pertenecer a la élite deportiva (futbolística en este caso), con todo el beneficio material e inmaterial que ello conlleva.