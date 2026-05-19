A Coruña tropieza con LaLiga para instalar una pantalla gigante para seguir el posible ascenso del Dépor

El deseo de muchos aficionados de seguir juntos el decisivo partido del Deportivo en Valladolid a través de una pantalla gigante en A Coruña choca con un importante obstáculo legal. La principal dificultad radica en que LaLiga no autoriza este tipo de emisiones públicas, tal y como informó ayer Quincemil.

Desde el Ayuntamiento existe la voluntad de explorar todas las vías posibles para hacer realidad esta iniciativa, una petición que ha ido ganando fuerza entre la afición blanquiazul ante la trascendencia del encuentro. Sin embargo, las conversaciones abiertas se encuentran con una postura muy rígida por parte de la patronal del fútbol profesional.

Fuentes conocedoras de la situación apuntan a que LaLiga siempre se ha cerrado en banda ante este tipo de solicitudes, al entender que los derechos de retransmisión son de su exclusiva titularidad y que cualquier exhibición pública requiere una autorización expresa que, hasta ahora, no suele concederse. El motivo es la rentabilización de la venta centralizada de los mismos, que se realiza por diferentes lotes (nacional, internacional, resúmenes, etc) y los altos precios que repercuten a los operadores televisivos para la explotación de la modalidad de Bar y Hostelería.

Múltiples precedentes en contra de la emisión en espacios abiertos

Sin ir más lejos, hace tan solo una semana, el Ceuta ya quiso hacer algo similar y la propia patronal se lo impidió. La idea de la ciudad autónoma era emitir el choque entre el cuadro ceutí y el Málaga debido a que la capacidad del Alfonso Murube era insuficiente para la demanda. La propuesta de emitirlo en el Auditorio de La Marina recibió un portazo de la entidad presidida por Javier Tebas.

Otros precedentes son idénticos. En 2019, el Sporting de Gijón no pudo emitir su partido ante el Real Oviedo. Tres años más tarde, en 2022, el ayuntamiento de Eibar se topó con este mismo obstáculo para emitir el partido ante el Alcorcón, algo que sucedió en 2024, cuando quiso poner una pantalla gigante para aglutinar a los aficionados que quisieran ver el Eibar-Real Oviedo, con negativa de nuevo de la patronal.

En 2025, no se permitió la instalación de una pantalla gigante en Elche para el Elche-Dépor, ni al Levante para poder ver en Valencia el choque ante el Burgos. Ese mismo año, en Vigo, tampoco se permitió la instalación de una pantalla para el Getafe-Celta.