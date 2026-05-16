El Dépor organiza mañana en A Coruña una Fan Zone: así será la fiesta en Riazor

El Día de las Peñas del Dépor 2024, en una imagen de archivo Quincemil

El entorno del Estadio de Riazor vivirá con intensidad mañana, domingo 17 de mayo, la previa del encuentro entre el Dépor y el FC Andorra desde primera hora del día. Lo hará con la nueva edición de la Fan Zone blanquiazul, un espacio pensado para reunir a la afición deportivista y empezar la jornada con el mejor ambiente.

Así, la explanada del Palacio de los Deportes de Riazor será el escenario de una programación especial que arrancará a las 10:00 horas, combinando actividades participativas, música en directo y actividades para todos los deportivistas antes y después del partido.

La jornada contará con la actividad 'Somos Branquiazuis', una pintacaras dirigida a los niños y niñas y a todos aquellos que quieran lucir los colores del Dépor desde primera hora.

Paralelamente se desarrollará el mural participativo 'As nosas letras', una propuesta creativa abierta a la afición con motivo del Día das Letras Galegas. Los aficionados y aficionadas podrán dejar su mensaje de ánimo a los jugadores en este espacio de cara a la recta final de la competición. En esta línea, 'a forza das palabras' se verá reflejada más que nunca.

La música tomará protagonismo a partir de las 11:00 horas con el concierto de Versionettes. A las 12:30 horas llegará el autobús del equipo, un momento que contará también con la presencia de la Asociación Malante Banda de Gaitas.

A las 13:00 horas se abrirán las puertas de ABANCA-RIAZOR y dará comienzo a una sesión musical de diferentes DJs que se extenderá hasta las 23:00 horas, manteniendo vivo el ambiente blanquiazul durante toda la jornada.

Con esta iniciativa, el RC Deportivo busca reforzar el vínculo con ANOSAFORZA y seguir convirtiendo cada día de partido en una experiencia que trascienda los 90 minutos, creando espacios de encuentro, convivencia y celebración alrededor de los colores que definen al Club.