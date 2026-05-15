Una funeraria de A Coruña patenta los primeros ataúdes y urnas inspirados en los colores del Deportivo

La urna y el ataúd blanquiazules de Pompas Fúnebres de La Coruña

Pompas Fúnebres de La Coruña registró y patentó oficialmente una urna y un ataúd blanquiazules vinculados al sentimiento deportivista, una iniciativa que la compañía define como el primer homenaje funerario de estas características protegido legalmente en Galicia.

La propuesta nació hace varios años como una opción dirigida a familias que deseaban reflejar en la despedida final la vinculación emocional de sus seres queridos con el Deportivo y con los colores blanquiazules.

Según explica la empresa, el objetivo no responde únicamente a una cuestión estética, sino a la importancia que el club tiene para muchas familias coruñesas. "No hablamos solo de fútbol, sino de recuerdos compartidos entre padres, hijos y abuelos; de viajes a Riazor, de celebraciones y de identidad", señalan desde la compañía.

La funeraria asegura que tanto la urna como el ataúd forman parte de una colección propia diseñada exclusivamente por la empresa y protegida legalmente, lo que la convierte en la única funeraria que puede ofrecer ambos diseños de forma exclusiva.

Una propuesta ligada a la identidad coruñesa

Desde Pompas Fúnebres de La Coruña destacan que la acogida de esta iniciativa fue creciendo desde su presentación y que cada vez más familias solicitan esta posibilidad tanto para entierros como para ceremonias de incineración.

La compañía enmarca este proyecto dentro de su apuesta por la personalización de los servicios funerarios y por ofrecer despedidas adaptadas a la historia personal de cada persona.

Con más de cincuenta años de trayectoria en la ciudad, la empresa sostiene que el sentimiento blanquiazul forma parte de la memoria emocional de muchas generaciones de coruñeses y que esa identidad también puede tener presencia en el último adiós.