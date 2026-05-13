A Coruña se tiñe de colores blanquiazules para apoyar al Dépor

A falta de tres partidos y con el Deportivo a un paso de regresar a la élite del fútbol español, A Coruña comienza a vestirse de gala para unas semanas que pueden ser decisivas para el club coruñés. Desde este miércoles, las calles de la ciudad lucen carteles blanquiazules con el lema 'Esta vai polo Dépor'.

La iniciativa, impulsada por Estrella Galicia y el Concello da Coruña, busca teñir la ciudad herculina de blanco y azul en apoyo al conjunto deportivista. Una imagen habitual cada mes de mayo cuando el equipo se juega el tramo decisivo de la temporada. De esta manera, se suman al llamamiento del deportivismo de llenar toda la ciudad herculina de blanco y azul.

Los carteles ya pueden verse en distintos puntos de la ciudad, como la Plaza de Lugo o el Paseo Marítimo. Además, en los últimos días también han aparecido numerosas banderas en las fachadas de edificios de zonas emblemáticas de la ciudad, especialmente en las inmediaciones de la fuente de Cuatro Caminos, lugar habitual de celebración para la afición blanquiazul.

En lo deportivo, el Dépor depende de sí mismo para lograr el ascenso. La primera gran cita se jugará este sábado ante el Andorra en el Estadio de Riazor (14:00 horas). Un partido para el que ya no quedan entradas y que presentará un lleno absoluto en el templo deportivista. Después llegarán los encuentros decisivos frente a Valladolid y Las Palmas.