Reabre en A Coruña la DéporTienda: nuevo diseño y más espacio para el deportivismo

Las reformas de la DéporTienda de Riazor ya son una realidad. La tienda oficial del Deportivo en su estadio reabrió sus puertas esta misma tarde con un espacio completamente renovado, pensado no solo para la compra, sino también para reforzar el vínculo emocional con el club.

A partir de las 17:30 horas, el nuevo local volvió a recibir a los aficionados, que pudieron entrar a comprar, pero también a sentir, a recordar y a seguir construyendo juntos este sentimiento blanquiazul que pasa de generación en generación.

La reapertura contó además con la presencia de varios representantes del deportivismo. Desde las 18:00 horas, Yeremay Hernández y Luismi Cruz, del primer equipo, Millene Cabral, del Dépor ABANCA, y Noé Carrillo, en nombre de la cantera, firmaron autógrafos a los aficionados que se acercaron a conocer el renovado espacio.

Un cambio integral del local

La actuación supuso una transformación completa de la tienda. Se modificó la entrada, se reforzó la decoración y se incorporó iluminación led sostenible, además de optimizar todos los espacios del local comercial para mejorar la experiencia de los visitantes.

También se habilitó una nueva salida, diferente a la anterior, que conecta con el soportal del espacio donde se había ubicado la tienda pop-up.

Una tienda pensada para el futuro

El rediseño del espacio va más allá de lo estético. Según explicó el arquitecto Aldo Sollazzo, el proyecto se concibe como "una tienda que une diseño y materiales innovadores con sostenibilidad y tecnología".

El concepto parte de un homenaje al océano Atlántico, con una estética inspirada en su fuerza y en la naturaleza. "Queríamos representar esa energía creando una ola de innovación, fabricada con materiales sostenibles y reciclados, muchos de ellos producidos mediante impresión 3D", señaló.

A esta base se suma el uso de tecnologías como pinturas capaces de absorber gases de efecto invernadero y sistemas de análisis de datos que permitirán adaptar el espacio con el tiempo. "Es una tienda que mira al futuro y que quiere definir un nuevo marco de calidad en la experiencia del visitante", apuntó.

Sollazzo destacó también el carácter emocional del proyecto: "Es un homenaje que el Dépor hace a su afición. Queremos sorprenderla, estimularla y reforzar ese orgullo de pertenecer a un club que mira al futuro sin miedo".