Deportivo 2 - Córdoba 0: Goleadores inesperados para una victoria muy importante

El Deportivo mete presión a los equipos que pelean por el ascenso directo tras superar por dos goles a cero al Córdoba en Riazor. Noubi y Quagliata fueron los goleadores de un partido dominado por el conjunto blanquiazul. Los coruñeses firmaron una de las primeras partes más completas de la temporada, ya que al dominio habitual, sumó la efectividad que tanto echó de menos en diferentes tramos de la temporada.

El conjunto blanquiazul se hizo con el mando desde el comienzo y fue superior a un rival que solo disfrutó de una ocasión en el primer acto. Y en ella apareció un Álvaro Ferllo que en dos tiempos se hacía con un remate a bocajarro que estuvo muy cerca de entrar.

Antes el Dépor se iba a adelantar en una acción parecida a la del gol en Gijón. Falta sacada por Alti y Noubi con un buen remate de cabeza superaba al guardameta visitante y estrenaba su cuenta goleadora. A diferencia de otros días el equipo siguió dominando y no se conformó con el resultado. Y en el minuto 30 llegaría el segundo. Otra asistencia de Alti y Quagliata con un remate de primeras lograba el tanto.

Sin mayor sufrimiento se llegaba al descanso con la renta de dos goles. Iván Ania movió el blanquillo al descanso con un triple cambio pero el escenario no cambió en exceso en los primeros minutos. De hecho los coruñeses perdonaron varias ocasiones de gol. La más clara la tuvo un activo Mulattieri que remataba y finalizaba de manera algo forzada una gran jugada individual.

A pesar del dominio el Córdoba buscó meterse en el partido con centros laterales que sacó sin grandes problemas la defensa deportivista. También pudo acortar distancias en una pérdida de Patiño que finalizaba con un disparo desde la frontal que sacaba Ferllo con una buena estirada.

Hidalgo buscó soluciones en el banquillo porque el equipo ya no se encontraba tan cómodo con el paso de los minutos. Los visitantes mejoraron y generaron peligro aunque el Dépor también tuvo las suyas. La más clara fue un mano a mano de Yeremay que el canario resolvía con una vaselina que no acababa el gol tras la parada del guardameta. El Córdoba lo siguió buscando y tuvo el gol en un disparo que se estrellaba en el larguero de la portería de Ferllo. Sin embargo la victoria no se iba a escapar y el Dépor lograba un triunfo clave en su pelea por el ascenso.