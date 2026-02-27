Walter Pandiani y Jorge Andrade regresan a A Coruña como protagonistas de Dépor Locura

Walter Pandiani y Jorge Andrade regresan a A Coruña el viernes 13 de marzo como protagonistas de Dépor Locura, el show creado y presentado por el cómico Roi da Costa. Dos de los nombres propios de la etapa más brillante del club coruñés compartirán de esta forma escenario para recordar anécdotas, confidencias y momentos inolvidables, especialmente de las históricas noches europeas.

Walter Pandiani disputó 141 partidos con la camiseta blanquiazul, en los que firmó 47 goles. Conocido como "Rifle", Walter fue además protagonista en algunas de las remontadas más históricas del club en la Champions League -ante el Milan, PSG o Manchester- y logró una conexión muy especial con la afición coruñesa.

Por su parte, Jorge Andrade jugó 169 encuentros como futbolista del Deportivo y, al igual que Pandiani, fue una pieza clave del equipo que alcanzó las semifinales de la Champions en 2004. El defensa portugués conserva un recuerdo especialmente positivo tanto del club como de la ciudad en la que pasó la etapa más larga de su carrera profesional.

El espectáculo tendrá lugar el viernes 13 de marzo en el Fórum Metropolitano (calle Río de Monelos, 1), a partir de las 20:30 horas. Las entradas ya pueden adquirirse a través de ataquilla.com por un precio de 13 euros, más gastos de gestión. Si quedasen localidades disponibles, también estarán a la venta el mismo día del evento en la taquilla del recinto.

Como antesala, los asistentes podrán disfrutar desde las 19:00 horas de un ambiente previo gracias a la barra instalada por Culuca Cocina Bar, promotor del evento, que también permanecerá abierta al finalizar el espectáculo. Además, Creedence Rock Bar colaborará con la cita regalando una cena para dos personas al aficionado deportivista que comparta la mejor anécdota durante el acto.

El show, que combina humor, emoción y recuerdos de la época dorada del deportivismo, incluirá contenido audiovisual, sorpresas y una participación activa del público, que podrá compartir sus propias experiencias siguiendo al Dépor.

De este modo, Depor Locura se afianza como el primer y único espectáculo temático en España dedicado a un club de fútbol. En ediciones anteriores han participado figuras como Joan Capdevila, Augusto César Lendoiro, Lucas Pérez, Diego Villares, Rubén de la Barrera, Barros Botana, Xosé Antonio Touriñán, Federico Pérez, Rodrigo Vázquez y Paco Lodeiro.