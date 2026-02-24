Álex Bergantiños protagoniza hoy una charla en el Centro Comercial Cuatro Caminos de A Coruña

El espacio de entrevistas As charlas do Xerion celebra hoy una nueva edición en el Centro Comercial Cuatro Caminos, donde a partir de las 19:00 horas el público podrá asistir, con entrada gratuita hasta completar aforo, a una conversación con Álex Bergantiños, excapitán del Real Club Deportivo de La Coruña y una de las figuras más representativas del deportivismo contemporáneo.

El encuentro estará conducido por Jesús Suárez, creador y presentador del formato, en una charla abierta al público en la que se repasará la trayectoria deportiva y personal de uno de los jugadores que mejor ha encarnado los valores de compromiso, identidad y pertenencia al club coruñés.

Nacido en A Coruña en 1985, Alejandro Bergantiños inició su formación en el Imperátor OAR antes de incorporarse a la cantera del Deportivo. Tras progresar en las categorías inferiores y en el Fabril, emprendió un recorrido profesional que incluyó cesiones en el Xerez Club Deportivo —donde vivió el histórico ascenso a Primera División en 2009—, el Granada CF y el Gimnàstic de Tarragona.

Un repaso a una carrera de fidelidad al club

Su regreso al Deportivo marcó una etapa decisiva tanto para el club como para el propio jugador. Bergantiños fue pieza fundamental en el ascenso a Primera División en la temporada 2011–2012, en una campaña histórica en la que el equipo se proclamó campeón de Segunda División. Con el paso de los años, se consolidó como uno de los líderes del vestuario hasta convertirse en capitán, desempeñando un papel clave dentro y fuera del terreno de juego.

Durante más de una década defendió la camiseta blanquiazul, convirtiéndose en uno de los futbolistas más emblemáticos de la historia reciente del club y en referente para varias generaciones de deportivistas. Su retirada en 2023 puso fin a una trayectoria marcada por la fidelidad al equipo de su ciudad y por un profundo vínculo con la afición.

En la cita de esta tarde, Bergantiños compartirá con el público sus experiencias desde sus inicios en el fútbol base coruñés hasta su etapa como capitán del Deportivo, abordando los momentos clave de su carrera, los desafíos vividos y el significado de representar los colores blanquiazules.