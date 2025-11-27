Bebeto emociona a más de 400 estudiantes de A Coruña recordando sus años de gloria en el Dépor

Bebeto regresó esta mañana al lugar que siempre le guarda un hueco especial: la memoria deportivista y el cariño de la ciudad, en un encuentro que reunió a más de 400 estudiantes y docentes en el auditorio del Centro Sociocultural Ágora.

El mítico delantero brasileño participó en un coloquio organizado para centros educativos de A Coruña, en el marco de la presentación de su biografía autorizada, confirmando una vez más la huella emocional que dejó en el Dépor y en la ciudad.

Acompañado por el autor del libro Bebeto. El hombre que acunó el gol, Alexandre Centeno, el exjugador compartió anécdotas, emociones y momentos inolvidables de su paso por el Deportivo.

El acto, conducido por el periodista deportivo Pepe Torrente, contó con la participación de alumnado de los colegios Curros Enríquez, Alborada, María Barbeito, Wenceslao Fernández Flórez y José Cornide.

Casi medio millar de asistentes llenaron el Ágora para escuchar al ídolo deportivista, que repasó sus años vestido de blanquiazul y respondió a las preguntas de un público joven pero entregado.