El Deportivo ya trabaja en incorporar jugadores en el mercado invernal

El Dépor volvió a caer en Riazor ante el Racing de Santander por un gol a dos Foto: Fernando Fernández

El Deportivo trabaja ya en reforzar su plantilla en el próximo mercado invernal. Y la prioridad se centra en un lateral derecho que pueda cubrir la baja de Ximo Navarro.

La lesión del andaluz le impedirá regresar a corto plazo a los terrenos de juego y el club peina el mercado para poder incorporar algún futbolista para ese puesto.

Tampoco se descarta otra llegada en el carril izquierdo ya que Hidalgo solo tiene a Quagliata en esa demarcación. Las lesiones de Escudero han impedido al lateral encontrar la regularidad necesaria para poder ayudar al equipo. Aunque su lesión es menos grave que la de Ximo, su historial en los últimos meses preocupa y obliga a estar pendiente de posibles oportunidades de mercado.

Lo que sí han confirmado fuentes del club es que no se acudirá a la lista de jugadores en paro y se esperará al mercado invernal para estudiar las posibles incorporaciones.