Deportivo: Escudero se une a la lista de bajas por lesión

El Deportivo ha hecho público este martes el alcance de la lesión de Sergio Escudero. El lateral sintió molestias en el partido ante el Racing y las pruebas médicas confirman que sufre una lesión muscular en el bíceps femoral.

Aunque el club no establece un plazo exacto de recuperación, lo normal es que el futbolista se pierda el próximo mes de competición.

El lateral arrancó la temporada como titular e incluso anotó un gol en el primer partido de liga ante el Granada. Poco a poco fue perdiendo su sitio en detrimento de Quagliata.

Su baja genera más problemas en la defensa que se queda con el italiano como único lateral y con Rubén López como opción circunstancial. En el otro carril Ximo Navarro continúa con su proceso de recuperación aunque su regreso al campo está aún lejano.

Estas bajas coinciden con el peor momento de un Dépor que ha encajado cinco goles en los dos últimos encuentros y no deja su portería a cero desde el pasado 19 de septiembre.