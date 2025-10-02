Los pequeños futbolistas de Abegondo (A Coruña) reciben el carnet del Dépor.

Un total de 199 niños y niñas de Abegondo han recibido su carnet de socios del Dépor. Un abono que han recibido con mucha ilusión de manos de Miguel Loureiro y Zakaria Eddahchouri, que han participado junto al alcalde del municipio, José Antonio Santiso, y representantes del San Tirso SD en el acto celebrado este jueves.

Esta iniciativa forma parte del acuerdo firmado en 2022 entre el Gobierno local y el Deportivo para promover la práctica del fútbol en el municipio. Así, los integrantes de las escuelas municipales de fútbol, que se realizan a través del San Tirso SD, recibieron sus carnets para disfrutar de toda la temporada 2025/2026.

Una temporada que el Deportivo ha iniciado con buen pie: es líder de la Liga Hypermotion con 15 puntos, igualado con el Cádiz. El equipo dirigido por Antonio Hidalgo ha ganado cuatro de los siete encuentros que ha disputado hasta el momento, con tres empates y ninguna derrota.

"La casa del fútbol base del Dépor"

El Concello de Abegondo y el Deportivo firmaron un convenio en 2022 que incluye los carnets de socios para los más pequeños. Un total de 199 pequeños lo han recibido este jueves: 50 están en categoría cadete, 55 en infantil, 32 en alevín, 25 en benjamín, 25 en prebenjamín y 12 en biberón.

Los pequeños recibieron con ilusión su abono nominativo, con el que podrán disfrutar esta temporada de la Liga Hypermotion. Santiso destacó a este respecto el "papel esencial" que tiene la cantera para el futuro del Dépor: "É un orgullo ser a casa do fútbol base do Deportivo".

El alcalde del municipio hacía referencia así al proyecto de la nueva ciudad deportiva, presentado el pasado martes en un gran acto en el que se desveló que Arsenio Iglesias dará nombre al campo principal.

"A boa relación entre o Concello e o Deportivo permite o desenvolvemento do fútbol en Abegondo", aseguró Santiso, que considera que esto es "fundamental" para los más pequeños por sus "valores sociais". El regidor, además, destacó que la colaboración iniciada hace 20 años con la ciudad deportiva es un "exemplo" de consolidación del deporte base.

Convenio de colaboración

El acuerdo vigente incluye, entre otros aspectos, que el Dépor es el responsable del 100% de la gestión de los equipos infantil A y cadete A de las escuelas municipales de fútbol, así como del Juvenil A del San Tirso si el primer equipo del Deportivo está en Primera División.

Los entrenamientos de los equipos se pueden realizar indistintamente en la ciudad deportiva o en el campo de O Monte. Los servicios médicos del Deportivo se hacen cargo del seguimiento de los jugadores pertenecientes a los equipos conveniados.

El Concello de Abegondo señala que también incluye un descuento en la Escuela de Entrenadores del Dépor o el desarrollo de la Deporescuela en O Monte.