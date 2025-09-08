Rubén de la Barrera y Rodrigo Vázquez protagonizan en A Coruña el show Dépor Locura este martes

Regresa Dépor Locura. El show estrena su nueva temporada este martes 9 de septiembre en la Sala Garufa de la mano del cómico Roi da Costa y con dos invitados de lujo: Rodrigo Vázquez y Rubén de la Barrera.

El exentrenador del Deportivo y el nuevo presentador de Saber y Ganar los fines de semana, gran seguidor del equipo coruñés, compartirán anécdotas, recuerdos y vivencias mezcladas con grandes dosis de humor y varias proyecciones audiovisuales.

El show, que contará además con otras sorpresas, permitirá a los asistentes disfrutar de un evento en el que el humor está teñido de blanquiazul. Las entradas todavía están a la venta a través de este enlace o en la propia Sala Garufa mañana martes por 12 euros.

La apertura de puertas es a las 20:30 horas, con el inicio del espectáculo programado para las 21:00 horas.

Dépor Locura "es el primer y único show temático" sobre un equipo de fútbol en España. El formato combina humor, emoción y sentimiento blanquiazul para homenajear y mantener vivo el pasado del Deportivo.

Augusto César Lendoiro, Lucas Pérez, Diego Villares, Barros Botana, Paco Lodeiro, Xosé Antonio Touriñán y Federico Pérez fueron los invitados de anteriores episodios.