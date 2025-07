Deportivo 3 - Famaliçao 2: Luismi Cruz ya marca con el Dépor

El Deportivo arrancó la pretemporada ganando al Famaliçao por tres goles a dos en un encuentro "fantasma" disputado en Abegondo. El club ha informado que Yeremay, desde el punto de penalti, Luismi Cruz y Herrera fueron los goleadores deportivistas.

El encuentro se disputó a puerta cerrada en Abegondo y sin la presencia de público ni medios de comunicación. De hecho no se ha informado del once inicial ni de los jugadores que han participado en este partidillo. Lo único que se ha conocido es que Arnau Comas y José Ángel Jurado no jugaron un solo minuto.

Esta era la primera prueba del equipo de Antonio Hidalgo en una pretemporada que irá creciendo en intensidad con el paso de las semanas.

Los siguientes encuentros marcados en el calendario son los siguientes: