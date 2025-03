¿Puede ser el Deportivo un equipo atractivo para los futbolistas jóvenes?

Rafa Obrador ha abierto esta mañana la puerta a una posible continuidad en el Deportivo. El joven lateral cedido sin opción de compra por el Real Madrid está completando una gran temporada. El año pasado ya hubo interés de varios equipos de Primera en hacerse con su cesión pero prefirió asegurar minutos en el Deportivo.

Cuando su marcha este verano ya se daba por segura, el lateral ha sido claro en rueda de prensa: "Me gustaría vivir más tiempo en A Coruña. Estoy centrado en la liga y el Deportivo al cien por cien. Estoy muy contento con la ciudad, el ambiente, la gente y me gustaría vivir más tiempo aquí". Obrador ha reconocido que todavía no ha tratado su futuro con el Real Madrid y se centra en terminar la temporada de la mejor manera posible.

El conjunto coruñés quiere potenciar el talento joven y este año jugadores como Mella, Yeremay o Soriano han sido titulares indiscutibles y Barcia también se ha asentado en defensa. El club recuperó en invierno a Diego Gómez y se cuenta con jugadores cedidos como Rubén López o Luis Chacón.

Todos estos movimientos van encaminados a potenciar ese talento joven y a que el Dépor pueda convertirse en un club atractivo para jóvenes talentos que emergen desde su propia cantera o del exterior.