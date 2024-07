Louzán confirma que Riazor está en la lista de las once sedes del Mundial 2030

Las semanas van pasando y la RFEF sigue sin confirmar de manera oficial qué sedes son las elegidas para albergar partidos del Mundial 2030. Más allá de filtraciones interesadas y con una larga lista de ciudades interesadas en ser sede mundialista, hoy hemos conocido alguna certeza que llega por parte de una voz autorizada.

En una entrevista con los compañeros de la Cope, Rafael Louzán, presidente de la Federación Galega de Fútbol y vicepresidente de la Federación Española de Fútbol, confirmó que Riazor está dentro de la lista de las once sedes elegidas para contar con partidos de la cita mundialista de 2030.

Louzán también dejó claro que Balaídos tiene muchas opciones de entrar en una posible lista final de trece sedes y que Galicia se convierta por lo tanto en un enclave importante en ese Mundial. "Tanto Riazor como Balaídos ya fueron sede en el Mundial 82 y deberían serlo ahora. Y es que tanto Vigo como Valencia están en una puntuación muy próxima a otras ciudades que sí han entrado en la lista de once".

El dirigente avisa que hay que hacer actuaciones importantes en ambos recintos y que parte de ese dinero vendrá de las arcas públicas por lo que hay que "actuar con responsabilidad para no hipotecar a ninguna administración pública". Louzán también explicó que la RFEF ha trasladado a FIFA la idea de que los aforos en la fase de grupos no tengan que superar los 35.000 espectadores, pero por el momento no se ha llegado a un acuerdo. Además el estadio de Riazor necesitaría reformas importantes en sus instalaciones internas.

Aunque el camino es todavía largo, el presidente de la Federación Galega de Fútbol entiende que entre esta semana y la que viene debería conocerse la propuesta final del número de sedes y la ubicación de las mismas.