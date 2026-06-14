El Dépor Abanca anuncia la salida de 13 futbolistas de cara a la próxima temporada

El Dépor Abanca ha anunciado que trece futbolistas no continuarán en la disciplina blanquiazul la próxima temporada. Con la llegada del 30 de junio, el club pone fin a la etapa de varias jugadoras que formaron parte del equipo durante el curso 2025-2026.

Las futbolistas que abandonarán la entidad son Paula Gutiérrez, Raquel García, Henar Muiña, Vera Martínez, Ainhoa Marín, Samara Ortiz, Yohana Gómez, Lía Muiño, Lucía Martínez, Carlota Sánchez, Bárbara Latorre, Marina Artero e Hildah Magaia.

A través de un comunicado en su página web, el Deportivo agradeció la labor desempeñada por todas ellas durante la temporada y destacó su contribución a los objetivos alcanzados por el equipo.

Una temporada marcada por la permanencia

El conjunto coruñés logró esta campaña asegurar la permanencia en Liga F, consolidando además la presencia del club durante tres temporadas consecutivas en la máxima categoría del fútbol femenino español.

Desde la entidad destacan que, más allá de los partidos disputados o de los minutos sobre el terreno de juego, todas las futbolistas han contribuido al crecimiento del equipo y al trabajo diario del vestuario.

El Deportivo agradeció la entrega de todas las futbolistas y les deseó suerte en sus futuros retos profesionales y personales. "Su dedicación diaria y su compromiso con la camiseta blanquiazul han formado parte de la historia reciente del Dépor Abanca", señaló la entidad en un comunicado publicado en su página web.

Con estas salidas, el club comienza a perfilar la plantilla con la que afrontará la próxima temporada en Liga F, en la que buscará continuar consolidándose en la élite del fútbol femenino español.