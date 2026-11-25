La San Silvestre de A Coruña supera los 4.200 inscritos y ya tiene más del 70% de sus dorsales agotados

La San Silvestre ya empieza a calentar motores en A Coruña. A falta de poco más de un mes para despedir el año corriendo, la Oysho San Silvestre Coruña 2026 ya ha superado los 4.200 inscritos y ha cubierto más del 70% de los dorsales disponibles para su prueba absoluta.

En concreto, la organización contabiliza 4.215 participantes, de los que 3.894 corresponden a la carrera absoluta. Todavía quedan 1.600 dorsales para esta modalidad, aunque el ritmo de inscripciones supera al registrado en ediciones anteriores por estas mismas fechas.

Quienes estén pensando en sumarse a la última carrera del año deben tener en cuenta otra fecha: el 10 de diciembre termina el plazo para inscribirse con precio bonificado. La inscripción general permanecerá abierta hasta las 23:59 horas del 22 de diciembre, siempre que no se agoten antes las plazas disponibles.

El interés por la prueba también se deja notar entre los más pequeños. Las carreras infantiles, que se desarrollarán en un circuito cerrado en O Parrote y La Marina, ya tienen ocupadas entre el 58% y el 73% de sus plazas, dependiendo de la categoría.

La cita será el próximo 31 de diciembre en horario de tarde. La carrera absoluta arrancará a las 17:00 horas, mientras que las pruebas infantiles tendrán cuatro salidas escalonadas entre las 16:00 y las 16:45 horas.

Las personas interesadas pueden formalizar su inscripción a través de las páginas web de San Silvestre Coruña y Championchip Norte. También es posible apuntarse presencialmente en El Corte Inglés de A Coruña, en la calle Ramón y Cajal, hasta el 21 de diciembre o hasta agotar los dorsales.