Una funeraria de A Coruña crea la urna con los colores del Dépor para los aficionados que quieran un adiós blanquiazul

Pompas Fúnebres de La Coruña ha dado un paso más en su vínculo con el deportivismo y, además del ataúd blanquiazul, ahora cuenta con una urna de cenizas con los colores del Dépor

La funeraria Pompas Fúnebres en A Coruña ha dado un paso más en su vínculo con el deportivismo. Este verano ha presentado una urna de cenizas con los colores azul y blanco del Dépor, pensada para los aficionados que quieran una despedida acorde a la pasión de toda su vida.

El diseño es muy simbólico: la urna reproduce una camiseta con el número 12, en referencia a la afición, considerada el “jugador número doce” del equipo. Además, lleva reflejados los títulos más importantes en la historia del club. “Es la manera de ofrecer a los seguidores la opción de marcharse acompañados por los mismos colores que les emocionaron en Riazor”, explican desde la funeraria.

La urna amplía el catálogo deportivista de esta funeraria, que hace un año sacó el ataúd blanquiazul. La urna, en solo dos meses, ya ha duplicado el número de peticiones que las recibidas por el ataúd. El motivo sería el aumento paulatino del incremento de cremaciones, y su carácter más personal.

Una historia que empezó con un cajón

La idea de hacer un arca con los colores del equipo de nuestra ciudad la llevaba pensando desde hace mucho tiempo Chicho Álvarez, encargado de Pompas y socio del Deportivo. Más de una vez, al escuchar en el estadio la canción de los Riazor Blues —“el día que me muera, yo quiero mi cajón, pintado de azul y blanco, como mi corazón”—, algún compañero de grada le preguntaba en tono de broma: “¿y el cajón, para cuándo?”.

El verdadero impulso llegó hace poco más de un año, cuando el hijo de un aficionado pidió enterrar a su padre en un féretro blanquiazul. El deseo no pudo cumplirse a tiempo, y aquella impotencia llevó a Chicho a materializar la idea. El resultado fue el arca “Riazor”, ya presente en el catálogo de Pompas. Y ahora, con la nueva urna, la funeraria completa la opción de una despedida blanquiazul, tanto en entierro como en cremación.

Libertad de elección y tradición innovadora

Cualquier familiar de un socio o aficionado deportivista puede solicitar tanto el arca como la urna, independientemente de la póliza de decesos que tenga. La Ley de Contrato de Seguro garantiza la libre elección de tanatorio, y Pompas trabaja con todas las compañías.

La funeraria, ubicada en Cuatro Caminos, acumula más de 50 años de historia marcada por la innovación. Fue el primer tanatorio privado de España en 1974, introdujo salas de velación fuera del hogar y, más tarde, en 1993, dormitorios para las familias en su sede de La Palloza. Hoy ofrece servicios de cremación, columbarios y ceremonias personalizadas, desde gaitas hasta himnos de fútbol, con opciones de bajo impacto ambiental.

Una despedida con el corazón azul y blanco

A lo largo de estas cinco décadas, muchos deportivistas han pedido ser enterrados con la camiseta, con banderines o incluso con objetos personales muy ligados a su identidad. Ahora, con el arca Riazor y la nueva urna blanquiazul, Pompas pone al alcance de cualquier aficionado la posibilidad de que su último adiós sea también un acto de amor por el Deportivo.

Porque en A Coruña, incluso la eternidad puede vivirse con el corazón pintado de azul y blanco.