El submarino de Hitler atrapado en el puerto de Vigo que acabó moviendo sus tranvías: el U-760

En la madrugada del 14 de diciembre de 1939, el acorazado alemán Graf Spee entró en el puerto de Montevideo con 36 muertos a bordo y el casco destrozado por los cañones de tres cruceros británicos. Las leyes de la guerra solo permitían a un buque beligerante quedarse 24 horas en un puerto neutral aunque Uruguay le concedió 72 para reparar, ni un minuto más. Durante tres días, miles de curiosos siguieron desde los muelles aquella cuenta atrás, hasta que el 17 de diciembre, al caer la tarde, el capitán Hans Langsdorff sacó el barco del puerto y lo hundió él mismo antes que entregarlo a los ingleses. Cuatro años después, otro barco de guerra alemán entró en un puerto neutral con su propia cuenta atrás. En esta ocasión fue un submarino nazi, el puerto era el de Vigo y la censura franquista se encargó de que nadie se enterara. Esta es la historia del U-760.

El acorazado Graf Spee hundiéndose tras salir del puerto de Montevideo. https://es.wikipedia.org

El U-760 era un submarino del tipo VIIC, el modelo que más fabricó la marina de Hitler. Medía 67 metros de eslora, llevaba cinco tubos lanzatorpedos y podía recorrer casi 16.000 kilómetros sin repostar. Entró en servicio en octubre de 1942 y desde el primer día lo mandó el mismo hombre, el oficial Otto-Ulrich Blum.

Submarino tipo VIIC en el Museo Naval de Laboe, Alemania. https://es.wikipedia.org

Desde su nacimiento, fue un submarino con poca fortuna. En su primera patrulla, en la primavera de 1943, pasó un mes en el Atlántico Norte persiguiendo convoys aliados tan bien escoltados que nunca logró acercarse a ellos, por lo que volvió a su base sin haber disparado ni un solo torpedo.

El 24 de julio de 1943 zarpó de nuevo desde la Francia ocupadarumbo al oeste de las Azores. En aquel momento, la batalla del Atlántico había dado un brusco giro. Los aviones aliados patrullaban el océano con radares capaces de detectar a un submarino y los convoys navegaban protegidos por destructores que los cazaban sin descanso.

Capitán Otto-Ulrich Blum. https://uboat.net

Aquel verano, los U-Boote alemanes estaban cayendo a decenas y el U-760 lo comprobó pronto.

A finales de julio, dos hidroaviones Catalina lo localizaron a unas 150 millas de Fisterra. Logró escapar, pero a mediados de agosto otro ataque aéreo lo alcanzó y uno de sus marineros, Günter Werner, desapareció en el mar. Más tarde, dos destructores lo sorprendieron en el punto donde debía repostar y lo persiguieron durante horas. Volvió a escapar, aunque con el casco exterior tocado. Por segunda vez, Blum regresaba a casa sin haber hundido un solo barco.

Puesta en servicio del U-760 el 15 de octubre de 1942. https://deutsche-kriegsmarine.weebly.com

En la noche del 6 de septiembre, al oeste de Fisterra, navegaba en superficie con los motores diésel para recargar las baterías cuando un bombardero británico Wellington cayó sobre él. Aquellos aviones llevaban un potente reflector, conocida como luz Leigh, que encendían en el último momento para deslumbrar a su presa.

Luz Leigh. https://es.wikipedia.org

Las cargas de profundidad estallaron junto al casco, destrozaron los dos motores diésel y, aunque el U-760 consiguió sumergirse y sobrevivir, ya no estaba en condiciones de cruzar el golfo de Vizcaya hasta Francia, así que Blum ordenó salir a la superficie y avanzar bordeando la costa gallega con los motores eléctricos, rumbo al puerto de Vigo.

A las 05:30 del 8 de septiembre, dos pesqueros de Bouzas, el Salvador Lago y el Nuevo Florentino Lago, salían como cada noche hacia sus caladeros cuando vieron unas bengalas en el horizonte. Al acercarse no podían creer lo que tenían delante, un submarino alemán a la deriva, con casi toda la tripulación sobre la cubierta, y un comandante que les pedía con mucha cortesía que los remolcaran hasta Vigo.

Parte de la tripulación del U-760. https://www.u-historia.com

Los pescadores hicieron lo que haría cualquier gente de mar, amarraron el submarino y lo llevaron a puerto.

A las 09:30, el U-760 entró en el puerto de Vigo a remolque de los dos pesqueros y las autoridades lo mandaron amarrar junto al crucero Navarra, un veterano de la Guerra Civil que la Armada usaba entonces como buque escuela, con sus cañones a pocos metros del submarino.

Blum se presentó enseguida, acompañado del cónsul alemán, ante el comandante de Marina de Vigo, Luis Piñeiro, para explicarle por qué estaba allí. Al mismo tiempo, dos ingenieros españoles, Nicolás Pérez Barbeito y Urbano Troncoso, bajaron a inspeccionar los motores. Su informe decía que había una válvula de escape rota, una pieza del árbol de levas partida y que los dos motores habían perdido compresión. Repararlos llevaría entre cinco y siete semanas.

Motor diésel de un submarino tipo VII. https://es.wikipedia.org

Aquel informe convertía al submarino en un problema diplomático. Las leyes internacionales daban 24 horas a un buque de guerra para salir de un puerto neutral, y el U-760 no podía moverse por sí mismo. Si España le dejaba reparar y volver al Atlántico, los aliados lo considerarían una prueba de que Franco ayudaba a Hitler y en septiembre de 1943, Franco ya no podía permitírselo.

Un año antes, con Alemania ganando en todos los frentes, había ignorado las protestas británicas por otro submarino alemán refugiado en Cartagena, el U-573, pero desde entonces los alemanes habían perdido en Stalingrado y en el norte de África, los aliados acababan de desembarcar en Italia y el régimen empezaba a temer las presiones de Londres y Washington.

El U-760 en el puerto de Vigo. https://deutsche-kriegsmarine.weebly.com

En Vigo, además, espías de los dos bandos vigilaban cada barco que entraba en la ría, así que la noticia de la llegada del U-760 voló hacia Berlín y hacia Londres. En cambio, la prensa española no publicó una línea porque la censura prohibía hablar de aquella guerra.

Piñeiro informó por teléfono al Ministerio de Marina y pocas horas después llegó desde Madrid un mensaje con una orden. A partir de las 11:00 del día 9, el submarino no podía salir del puerto, no podía reparar sus motores y no podía cargar sus baterías. Un segundo mensaje pedía impedir cualquier intento de fuga "por medios amistosos pero eficaces", incluso negándole la electricidad para el alumbrado, y advertía de que cualquier descuido supondría una "gravísima responsabilidad".

El U-760 había llegado a las 09:30 del día 8 y el plazo terminaba a las 11:00 del 9. Fueron 25 horas y media que no le sirvieron de nada.

En el puente del U-760. https://deutsche-kriegsmarine.weebly.com

Para asegurarse de que no escapara, los españoles le quitaron la hélice y el 13 de octubre desmontaron dos ejes de los motores diésel y se los llevaron al Navarra. El U-760 ya no volvería a navegar jamás por sus propios medios.

Tres días después, la tripulación salió de Vigo en un autobús y un coche, camino de la Estación Naval de A Graña, en Ferrol. Tras una noche de viaje y varias averías, llegaron de madrugada el 17 de octubre. En Vigo solo se quedaron un maquinista, dos cabos, varios mecánicos para mantener el submarino y unos pocos marineros enfermos que estaban ingresados en el hospital. Con el tiempo, todos acabaron también en A Graña.

Inspección de despedida del capitán Blum antes de su partida hacia Ferrol https://deutsche-kriegsmarine.weebly.com

El internamiento fue más un exilio que un cautiverio. Los oficiales dieron su palabra de honor de que no intentarían huir y el resto de los marineros vivía bajo una vigilancia discreta. Cada uno recibió una tarjeta de identidad con su nombre, su graduación y el motivo de su internamiento.

El capitán general del Departamento Marítimo de Ferrol, Francisco Moreno, informó a sus superiores de que la vida allí transcurría "con la mayor tranquilidad". En el Archivo Histórico del Ministerio de Asuntos Exteriores se conservan fotografías de aquellos marineros tomando el sol en las terrazas de la base o jugando al fútbol.

Tripulación del U-760 en Ferrol. https://www.u-historia.com

En noviembre de 1943 llegaron a A Graña nuevos compañeros. Eran los supervivientes del U-966, otro submarino alemán que había acabado hundido frente a Estaca de Bares tras un combate con aviones aliados. Los pescadores de O Barqueiro los habían rescatado del agua.

Tripulación del U-966. https://www.u-historia.com

Y mientras sus hombres esperaban el final de la guerra en Ferrol, el U-760 pasó casi dos años amarrado en el muelle de A Laxe, en pleno centro de Vigo.

Cuando Alemania se rindió, en mayo de 1945, España entregó el submarino a los aliados y el 23 de julio los británicos se lo llevaron a remolque hasta el Reino Unido. Allí lo incluyeron en la Operación Deadlight, el plan para deshacerse de la flota de submarinos de Hitler, y el 13 de diciembre de 1945 lo hundieron en aguas del Atlántico Norte junto a más de un centenar de U-Boote.

52 submarinos alemanes rendidos amarrados en Lisahally, Irlanda del Norte. https://es.wikipedia.org

Los marineros de A Graña volvieron por fin a casa y Otto-Ulrich Blum vivió muchos años más y murió en Bonn en 2002, pero una parte del U-760 nunca salió de Vigo.

Según las crónicas que han reconstruido su historia, uno de sus motores diésel, el que los españoles habían desmontado para impedir la fuga, fue reparado y acabó instalado en la estación que la Compañía de Tranvías de Vigo tenía en Coruxo, donde funcionó durante años como generador eléctrico. El motor que había llevado a un submarino de Hitler por el Atlántico terminó dando luz a los tranvías que subían y bajaban por las calles de Vigo.

Tranvía circulando por le Puerta del Sol de Vigo. https://es.wikipedia.org

Antes de despedirse de Vigo, Blum quiso agradecer a los pescadores de Bouzas que hubieran salvado a su tripulación y regaló al armador de los dos barcos, Florentino Lago Comesaña, su compás y sus prismáticos, los mismos con los que había vigilado el horizonte del Atlántico durante sus patrullas sin hundir un solo barco.

El capitán Otto-Ulrich Blum el día de la puesta en servicio del U-760. https://deutsche-kriegsmarine.weebly.com

Iván Fernández Amil escribe cada semana Historias de la Historia en Quincemil. Consigue sus libros en https://www.ivanfernandezamil.com/libros

Más historias de Galicia en la Segunda Guerra Mundial:

Referencias:

es.wikipedia.org

elespanol.com/quincemil

elespanol.com/treintayseis

u-historia.com

uboat.net

wikidata.org

guerra-abierta.blogspot.com

zweiterweltkrieg.org

nationalinterest.org

elobservador.com.uy

iwm.org.uk

britannica.com

nzhistory.govt.nz

armada.defensa.gob.es

revistasmarcialpons.es

atlantico.net

farodevigo.es

lavozdegalicia.es

dw.com

bbc.com

elcorreogallego.es

elpais.com

abc.es

armada.defensa.gob.es