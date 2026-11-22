De arruinarse en la Primera Guerra Mundial a crear un imperio industrial en Vigo que dio empleo a miles de personas y cuyas piezas son hoy objeto de coleccionista.

A comienzos del siglo XVIII, el rey de Polonia Augusto el Fuerte, estaba obsesionado con la porcelana china. Gastaba fortunas en jarrones traídos de Oriente y en 1717 llegó a cambiarle al rey de Prusia 600 soldados por 151 piezas. Como nadie en Europa sabía fabricarla, mandó encerrar a un joven alquimista, Johann Friedrich Böttger, que había presumido de saber convertir el plomo en oro, y le ordenó que descubriera el secreto a toda costa. Böttger nunca consiguió hacer oro, pero sí cumplió su encargo y en 1708 dio con la fórmula de la porcelana. Dos años después nació en Meissen la primera fábrica de vajilla de Europa. Dos siglos más tarde, la porcelana seguía siendo un lujo en España, hasta que un emigrante ourensano que había vuelto arruinado de Cuba decidió fabricarla en Vigo. Se llamaba Manuel Álvarez y esta es su historia.

Johann Friedrich Böttger. https://es.wikipedia.org

Manuel Álvarez Pérez nació en 1873 en Gomesende, una pequeña parroquia del sur de Ourense. En 1891, con 18 años, se subió a un barco rumbo a Cuba y se instaló en el centro de la isla, en la región de Santa Clara, la tierra del tabaco, donde encontró trabajo en un aserradero que fabricaba las cajas de madera fina en las que viajaban los puros habanos a medio mundo.

Empezó desde abajo, aprendió el oficio y fue ascendiendo hasta convertirse en el dueño del negocio. En Cuba se casó con Clara O'Farrill, y formó una familia numerosa, pero Manuel tenía asma, y el clima de Cuba no era el mejor para su enfermedad, así que en 1917, con una buena fortuna ahorrada, decidió volver a España. Pero antes de regresar tomó una decisión que estuvo a punto de arruinarle la vida.

Plaza mayor de Santa Clara. https://es.wikipedia.org

En 1915, un amigo banquero le aconsejó que convirtiera su dinero en marcos alemanes. Parecía una buena apuesta, porque Alemania era entonces una de las grandes potencias industriales del mundo y su moneda estaba entre las más sólidas, pero Alemania perdió la Primera Guerra Mundial.

El Tratado de Versalles le impuso unas reparaciones de guerra gigantescas, el Gobierno se puso a imprimir billetes sin control y el marco se hundió. En 1914, un dólar se cambiaba por algo más de 4 marcos. En noviembre de 1923 hacían falta 4,2 billones para tener un solo dólar y Manuel vio cómo el dinero que había ganado en más de 20 años de trabajo en Cuba se convertía en papel.

20 marcos alemanes de 1915. https://es.wikipedia.org

Cualquier otro se habría hundido, pero él se dio cuenta de que, aunque aquellos marcos no valían nada en España, seguían siendo moneda de curso legal dentro de Alemania, y con ellos todavía se podían comprar cosas allí.

Así que cogió un tren hasta Silesia, una región del este de Alemania que hoy pertenece a Polonia y que estaba llena de fábricas de cristal, loza y porcelana. Allí, en la fábrica de porcelana de Königszelt, gastó los marcos que le quedaban en vajillas y cristalerías, mandó la mercancía a Vigo y la vendió.

Sello de porcelana de Königszelt usado entre 1930 y 1945. https://www.porcelainmarksandmore.com

Con aquella jugada salvó parte de su fortuna y descubrió de paso el negocio que marcaría el resto de su vida.

Se instaló en Vigo con su familia y en 1922 se asoció con Manuel Rey Vázquez para fundar Álvarez y Rey, una empresa que importaba y vendía porcelana y cristal desde una tienda en la calle Policarpo Sanz, hasta que en 1927 deshizo la sociedad y creó su propia empresa, Manuel Álvarez e Hijos, con sus hijos mayores, Manuel y Moisés.

Abrió un taller de decoración de porcelana en la calle Victoria y después llevó el taller y la vivienda familiar al barrio de Casablanca, a los terrenos donde hoy se levanta El Corte Inglés de Vigo.

Logotipo de Manuel Álvarez e Hijos. Logotipo

Manuel ya no quería limitarse a revender lo que fabricaban otros, quería hacer porcelana en España, pero para eso necesitaba a alguien que supiera cómo hacerla, así que envió a su hijo Moisés a estudiar ingeniería y, después, a pasar un año en Stoke-on-Trent, la ciudad inglesa conocida como la capital de la cerámica, para aprender el oficio en las fábricas donde se fabricaba la mejor loza del mundo.

En 1931 Manuel Álvarez e Hijos ya era una de las empresas importantes de Vigo, aunque todavía dependía de la porcelana que llegaba de Alemania, hasta que la Guerra Civil lo cambió todo. En 1936 se cortaron las importaciones, y la familia tuvo que ponerse a fabricar lo que antes compraba fuera.

Elaboración de porcelana en Stoke-on-Trent. https://es.wikipedia.org

A su marca de porcelana, Manuel le puso un nombre que no tenía nada que ver con Vigo ni con Ourense. La llamó Santa Clara, como la ciudad cubana donde había empezado todo.

Compró terrenos en Cabral, a las afueras de Vigo, para levantar allí unas grandes fábricas de vidrio y de porcelana, pero no llegó a verlas en marcha, ya que falleció en diciembre de 1938, con 65 años, en plena guerra.

La empresa quedó en manos de sus hijos Manuel y Moisés y en 1941 Porcelanas Santa Clara empezó a producir. Fue el comienzo de una expansión que duró 30 años.

Grupo de Empresas Álvarez. https://www.asociacionbuxa.com

Después llegaron las fábricas de Royal China y Casablanca, y en las décadas siguientes Pontesa, en Ponte Sampaio, Povisa, Vanosa, una fábrica de sanitarios en Porriño, otra de loza en Santander y Moahsa, en Coruxo, dedicada a la vajilla para hostelería.

Desde 1952, Moisés dirigió el grupo con mano firme, y en 1973 el Grupo de Empresas Álvarez reunía 9 fábricas y daba trabajo a 4.200 personas. En los años 60 llegó a superar los 5.000 empleados.

Anuncio de 1971. https://www.asociacionbuxa.com

Los vigueses llamaban al complejo de Cabral la colmena, y Moisés presumía del apodo. Era un patrón a la antigua, de los que vigilaban cada detalle, y tenía la costumbre de dar órdenes y consignas a toda la plantilla por la megafonía de la fábrica. Su frase más recordada resumía su manera de entender el trabajo: "Nosotros somos una colmena y en la colmena no se admiten zánganos".

Fábricas del grupo en Cabral, Vigo. https://www.asociacionbuxa.com

En 1961 fabricaba más de 1.500 modelos distintos, y era la empresa con mayor facturación de España en su sector. Desde los años 50, Moisés llevaba sus productos a la Feria de Hannover, y las vajillas de Cabral salían por el puerto de Vigo hacia Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia e Hispanoamérica. En España llegó a tener 36 tiendas propias, Establecimientos Álvarez, repartidos por las principales ciudades del país.

Fábricas del grupo en Cabral, Vigo. https://www.asociacionbuxa.com

Y además de la producción en serie, Cabral tenía un taller artístico en el que los mejores decoradores pintaban a mano piezas únicas. Decorar un solo jarrón podía llevar seis meses. Allí se hizo la copa que se regaló a Eva Perón en su visita a Vigo en 1947, se fabricaron vajillas para El Pardo y se reprodujo una maternidad cedida por el escultor Mariano Benlliure.

Juego de café Santa Clara. https://www.etsy.com

Y siguiendo una costumbre que había empezado el fundador, las piezas que salían casi perfectas del taller no se vendían, sino que se apartaban para exponerlas el museo de la empresa.

La colmena era también un pequeño pueblo. Junto a la fábrica de Cabral, la empresa construyó 103 viviendas para sus trabajadores, una escuela para sus hijos, un economato, una cantina con precios subvencionados, una clínica con médico y practicante y una capilla dedicada a Santa Clara.

Juego de té de Santa Clara. https://www.etsy.com/

Allí había coral y hasta un equipo de baloncesto, y la empresa pagaba autobuses para los empleados que vivían en zonas sin transporte público. Muchas familias de Cabral y de Coruxo pasaron dos y tres generaciones trabajando para los Álvarez.

Juego de porcelana estilo Fragonard de Santa Clara. https://www.etsy.com

Pero aquel crecimiento se había levantado sobre los préstamos de los bancos y la deuda empezó a pesar. A finales de los años 60 volvieron los problemas de liquidez y las huelgas que paralizaron Vigo en septiembre de 1972 dejaron unas pérdidas que la empresa no pudo absorber. Además, llegó la crisis del petróleo de 1973, que disparó el coste de los hornos.

Pero, sobre todo, hubo un error de estrategia. Al abrir sus propias tiendas, el grupo empezó a competir con los grandes almacenes y bazares que hasta entonces vendían sus vajillas y uno tras otro, aquellos grandes clientes dejaron de comprarle.

Fábricas del grupo en Cabral en 1956. https://www.asociacionbuxa.com

Moisés Álvarez murió en octubre de 1975 y un año después, el Estado intervino el grupo.

El Instituto Nacional de Industria y la sociedad gallega Sodiga se quedaron con el 45 % de las acciones, varios bancos y la Caja de Ahorros Municipal de Vigo asumieron otra parte, y la familia conservó el 29 %. El INI llegó a invertir más de 20.000 millones de pesetas en salvar la empresa, pero no lo consiguió. La plantilla fue menguando año tras año, y en 1991, cuando el Estado decidió reprivatizarla, quedaban 1.060 trabajadores.

Interior de una de las fábricas de Santa Clara. https://patrimonioindustrial.es

Durante la década siguiente pasaron por la dirección varios empresarios, pero no consiguieron salvarla. En 1997 la empresa se declaró en suspensión de pagos y los trabajadores intentaron salvarla por su cuenta con una sociedad anónima laboral, Alfares Santa Clara, pero tampoco salió bien.

Finalmente, en 2002, los últimos empleados apagaron el horno de Cabral. Después de 75 años, el grupo que había fundado aquel emigrante de Gomesende dejaba de existir.

Pintando la porcelana Santa Clara. https://patrimonioindustrial.es

Las naves de Cabral quedaron abandonadas durante más de 20 años. Fueron desvalijadas, ocupadas y valladas. Las vajillas, en cambio, sobrevivieron a la fábrica. Todavía hoy se venden juegos de café o te, fuentes y platos originales con el sello de Santa Clara, con precios que pueden llegar a los 1.000 euros.

Estado actual de las fábricas en Cabral, Vigo. https://es.wikipedia.org

El museo de la empresa también sobrevivió y sus cerca de 400 piezas pasaron a manos del Concello de Vigo. En 2010, la Casa das Artes reunió 90 de ellas en una exposición, Xoias da colección Álvarez, con el molde de la copa de Eva Perón entre las joyas de la muestra. La marca todavía existe, pero ya no se fabrica en Vigo ni tiene nada que ver con el grupo original.

Moisés Álvarez. https://hoxe.vigo.org

En abril de 2026, la Xunta de Galicia dio luz verde al nuevo barrio que ocupará los terrenos de la vieja fábrica. Las naves en ruinas desaparecerán, pero el proyecto conserva la chimenea de la colmena, la misma que durante 60 años echó humo cada vez que una vajilla Santa Clara entraba en el horno...

Fábricas del Grupo Álvarez en Cabral, Vigo. https://patrimonioindustrial.es

Iván Fernández Amil escribe cada semana Historias de la Historia en Quincemil. Consigue sus libros en https://www.ivanfernandezamil.com/libros

Referencias:

es.wikipedia.org

elespanol.com/quincemil

elespanol.com/treintayseis

asociacionbuxa.com

patrimonioindustrial.es

vigoe.es

laregion.es

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vigocapitaldelacostaoeste.blogspot.com

mundodelaempresa.blogspot.com

xornal.vigo.org

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historia.nationalgeographic.com.es

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