Alejandro Viana, el olvidado gallego que ayudó a miles de españoles a huir del fascismo

Este empresario y diputado republicano dirigió el Servicio de Evacuación de Refugiados Españoles desde París, permitiendo a miles de exiliados cruzar el Atlántico tras la Guerra Civil

Entre el 26 de mayo y el 4 de junio de 1940, una flota de más de 800 barcos formada por destructores de la Marina Real Británica, yates de recreo y barcos de pesca, sacó de las playas de Dunkerque a más de 338.000 soldados británicos y franceses acorralados por el ejército alemán. La Operación Dinamo pasó a la historia como uno de los mayores rescates de la Segunda Guerra Mundial y Churchill la llamó “un milagro de liberación”. Pero mientras el mundo miraba hacia aquellas playas, a menos de 300 kilómetros, en París, un gallego de más de 60 años acababa de escapar de una redada de la policía tras pasar meses organizando otra huida mucho menos conocida, la de miles de republicanos españoles que se pudrían en los campos de concentración del sur de Francia. Por haberlos ayudado a escapar, la Gestapo le seguiría el rastro por toda Francia para capturarlo. Se llamaba Alejandro Viana y esta es su historia.

SS Winnipeg. https://es.wikipedia.org

Alejandro Viana Esperón nació en Ponteareas en 1877, en una familia muy pobre. Como tantos niños de la Galicia rural de su tiempo, tuvo que buscarse la vida muy pronto, y se marchó a Vigo, donde se crio y se formó en casa de unos parientes. Aquella ciudad fue su única escuela.

Alejandro tenía olfato para los negocios. Se dedicó a exportar huevos y sardinas por mar y fundó una pionera empresa que vendía huevos gallegos en buena parte de Europa, cuando pocos creían que algo tan humilde pudiera viajar tan lejos.

Un joven Alejandro Viana. https://consellodacultura.gal

Su matrimonio con Josefina Dotras lo vinculó además a una familia de conserveros y lo metió de lleno en la industria que estaba haciendo rica a Vigo. Sus negocios cruzaron pronto la frontera, se extendieron a Portugal y le valieron la amistad de Bernardino Machado, futuro presidente de Portugal.

Alejandro se convirtió en uno de los hombres influyentes de la ciudad, fue uno de los fundadores del Ateneo de Vigo, apoyó el proyecto del estadio de Balaídos e impulsó, junto a su amigo Manuel Portela Valladares, el periódico El Pueblo Gallego. Llegó incluso a ocupar la alcaldía de Vigo durante unos meses.

Era un empresario de éxito con inquietudes políticas, un republicano convencido que creía en el progreso, la cultura y la autonomía de Galicia. En febrero de 1936, con casi 60 años, fue elegido diputado a Cortes por el Frente Popular, en las filas de Izquierda Republicana y el 28 de junio de aquel año votó en Vigo el Estatuto de Autonomía de Galicia.

Entrega del Estatuto de Autonomía en las Cortes el 15 de julio de 1936. https://consellodacultura.gal

Fue la última vez que pisó la ciudad, porque tres semanas después, el golpe de Estado del 18 de julio partió el país en dos. Galicia cayó en pocos días en manos de los sublevados, y un diputado republicano como Alejandro tenía todas las papeletas para acabar en una cuneta, así que huyó a Francia y se instaló en París, donde pasó los años de la guerra.

Alejandro y su esposa. https://consellodacultura.gal

En invierno de 1939, cuando Cataluña se derrumbó frente a los golpistas, casi medio millón de personas cruzaron los Pirineos y Francia, desbordada, los encerró en campos improvisados en las playas del Rosellón como Argelès o Saint-Cyprien, rodeados de alambradas, sin barracones, sin agua potable y con la arena como único colchón. Miles de hombres, mujeres y niños murieron allí de frío, hambre y enfermedades.

Campos de refugiados en el sur de Francia en 1939. https://es.wikipedia.org

Volver a España suponía, para muchos, la cárcel o el paredón y quedarse en Francia era vivir en la miseria, así que la única salida posible era cruzar el Atlántico.

Para organizar esa huida, el Gobierno republicano de Juan Negrín creó en París el Servicio de Evacuación de Refugiados Españoles, el SERE. Su misión era localizar a los refugiados, conseguirles visados en los países dispuestos a acogerlos, fletar barcos y pagar los pasajes con los fondos que la República había logrado sacar de España.

Refugiados españoles. https://www.elespanol.com

El país que más puertas abrió fue México, cuyo presidente, Lázaro Cárdenas, ofreció asilo a decenas de miles de republicanos.

El SERE lo presidía el diplomático Pablo de Azcárate, y su primer director general fue otro gallego, Bibiano Fernández Ossorio y Tafall. En aquellos primeros meses zarparon algunas de las expediciones más célebres, como la del “Sinaia”, que llegó a Veracruz en junio de 1939 con más de 1.500 refugiados, o las del “Ipanema” y el “Mexique”.

Cuando Ossorio y Tafall dejó el cargo, en el otoño de 1939, Alejandro Viana pasó a ocupar la dirección general del servicio y tomó el relevo en el peor momento.

Bibiano Fernández Ossorio y Tafall. https://es.wikipedia.org

La Segunda Guerra Mundial acababa de estallar, los barcos escaseaban, los fondos menguaban y las autoridades francesas veían cada vez con peores ojos aquella oficina llena de “rojos” españoles, así que Alejandro decidió que iba a sacar de allí a todos los que pudiese, fletando barcos cuando los había y consiguiendo visados y pasajes en las líneas regulares cuando no.

A las dificultades materiales se sumaba la guerra interna de los propios republicanos. En el verano de 1939, el socialista Indalecio Prieto, enfrentado a muerte con Negrín, había creado en México su propio organismo de ayuda, la Junta de Auxilio a los Republicanos Españoles, la JARE, que manejaba otra parte del dinero sacado de España.

Refugiados españoles lavando sus ropas en el mar. https://es.wikipedia.org

Las dos instituciones competían por los fondos, por los barcos y por los refugiados, y aquella pelea entre los dirigentes del exilio complicaba todavía más el trabajo de quienes intentaban sacar a la gente de Francia.

Cuántas personas salvó exactamente Alejandro y el SERE es difícil de saber. Su bisnieto, el abogado Roberto Mera Covas, dedicó más de 20 años a reconstruir su vida y calcula, a partir de la documentación que pasaron por sus manos, que fueron más de 17.000 refugiados, aunque cree que la cifra real fue mayor.

Los estudios académicos sobre las grandes expediciones del SERE suman algo menos, en torno a 12.700, aunque advierten de que hubo muchas otras salidas en barcos de pasajeros regulares que no figuran en esos números.

Refugiados españoles en una playa de Francia en 1939. https://es.wikipedia.org

Sea cual sea el número exacto, se cuentan por miles las personas que lograron empezar una vida nueva gracias a aquella oficina de París y a aquel valiente gallego.

El 10 de mayo de 1940, el mismo día en que Hitler lanzó la invasión de Francia, la policía francesa irrumpió en las oficinas del SERE y Alejandro logró escapar. Semanas después, los alemanes entraron en París, y aquel diputado republicano que llevaba meses ayudando a huir a miles de antifascistas se convirtió en una presa tan codiciada que la Gestapo le siguió el rastro y le impidió embarcar cuando intentaba salir del país, por lo que tuvo que esconderse y vivir en la clandestinidad en la Francia ocupada.

Albert Speer, Adolf Hitler y Arno Breker en París. https://es.wikipedia.org

Había dejado su propia huida para el final, y casi le cuesta la vida. Logró subir en Marsella al “Alsina”, un vapor en el que viajaba también el expresidente de la República Niceto Alcalá-Zamora, pero lo que debía ser una travesía hacia la libertad se convirtió en una pesadilla.

Esquivando submarinos y aviones, el barco bajó por la costa africana y quedó retenido en Dakar durante meses mientras sus pasajeros veían cómo se agotaban la comida, el dinero y la paciencia. Al final los obligaron a desembarcar en Casablanca, entonces bajo control del Gobierno francés colaboracionista de Vichy.

Llega del vapor “Sinaia” a México. https://www.cultura.gob.es

Allí, con la Gestapo acechando, los refugiados del “Alsina” vivieron semanas de angustia, sin saber qué iba a ser de ellos. La salvación llegó con otro barco, el “Quanza”, un vapor portugués que contaba con los permisos necesarios para cruzar un océano en guerra y cuyo viaje impulsó la JARE, aquella organización rival con la que, al final, todos los exiliados acabaron compartiendo destino.

En noviembre de 1941 llegó por fin a México, donde lo esperaba su mujer, Josefina.

Refugiados españoles de camino a México. https://www.cultura.gob.es

A los 64 años, el hombre que había exportado huevos a media Europa, que había sido alcalde de Vigo y diputado en Madrid y que había dirigido una de las mayores operaciones de rescate de todos los tiempos, tuvo que empezar de cero en un país extraño, y lo hizo como había hecho siempre, trabajando.

Se puso al frente de una farmacia y recorrió México representando medicamentos, sin dejar de colaborar con las instituciones de la República en el exilio. Nunca regresó a España y murió en Ciudad de México en 1952, a los 75 años sin hijos.

Durante medio siglo, su historia quedó enterrada. En su propia familia se le recordaba como un tío que había sido diputado y que había muerto en México, pero nadie hablaba del exilio ni de lo que había hecho en París.

Alejandro en el exilio México. https://consellodacultura.gal

Curiosamente, fue un recorte de prensa el que lo rescató del olvido.

En el año 2000, su bisnieto empezó a hacer preguntas, y su abuelo acabó sacando de un cajón unas fotografías antiguas y un viejo recorte del Faro de Vigo que hablaba de un servicio de evacuación en París. A partir de aquel papel, este investigador se pasó años buceando en archivos de España, Francia y México, y reunió miles de documentos. "O rastro documental que deixara era espectacular", explicaría después.

Cédula de la Embajada de México en Francia de Alejandro Viana. https://es.wikipedia.org

Aquel recorte amarillento acabó convertido en un libro, “Alejandro Viana, un galego á fronte do rescate dos refuxiados republicanos”, que ya ha sido presentado en más de cien ayuntamientos gallegos. La primera presentación fue en Ponteareas, donde aquel niño sin recursos nació hace casi siglo y medio...

Alejandro Viana. https://es.wikipedia.org

Iván Fernández Amil escribe cada semana Historias de la Historia en Quincemil. Consigue sus libros en https://www.ivanfernandezamil.com/libros

Referencias:

es.wikipedia.org

elespanol.com/quincemil

memoriahistorica.org.es

eldiario.es

radiocable.com

belaguaediciones.com

consellodacultura.gal

revistas.uned.es

revistasmarcialpons.es

pares.mcu.es

cultura.gob.es

diariodeferrol.elidealgallego.com

elcorreogallego.es

farodevigo.es

cope.es

cultura.gal

elpais.com

abc.es