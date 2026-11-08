Eulogio Gómez-Franqueira, el gallego que convirtió el pollo de los domingos en comida diaria: Coren

En la España de los años cincuenta, comer pollo era algo que solo se hacía en los días señalados. Se mataban pollos para una boda, para pedir un milagro, para la fiesta del pueblo o para un enfermo al que había que dar fuerzas. Pero el resto del año la mayoría de las familias se conformaba con el caldo, las patatas y el cerdo de la matanza. Mientras, al otro lado del Atlántico, los estadounidenses habían descubierto cómo criar miles de pollos en granjas industriales y venderlos a precios asequibles que cualquiera podía pagar, y buscaban socios en Europa para exportar el modelo. Uno de los primeros en escuchar aquellas ideas de los americanos fue un maestro de escuela de un pueblo de Ourense que llevaba años convencido de que el campo gallego podía dar de comer con dignidad a quien lo trabajaba. Hoy te cuento la historia de Eulogio Gómez-Franqueira y de su gran creación: Coren.

Gallinero. https://www.elespanol.com

Eulogio Gómez-Franqueira nació el 6 de junio de 1917 en Cenlle, en la ribera del Miño, en una familia de agricultores sin más patrimonio que unas pocas fincas y muchas horas de trabajo. A pesar de todo, fue de los pocos niños de su aldea que pudieron estudiar, y escogió Magisterio.

Su primer destino fue la escuela de San Amaro, a unos 12 kilómetros de su casa. Después pasó a Castrelo de Miño, donde siguió dando clase hasta completar casi veinte años de profesión.

Quienes lo conocieron coinciden en que aquella fue siempre su verdadera vocación, y que incluso cuando ya dirigía empresas y se sentaba en el Congreso seguía hablando como un maestro, explicando las cosas despacio para que todo el mundo las entendiera.

Iglesia y cruceiro de Cenlle. https://es.wikipedia.org

En Castrelo descubrió también el otro gran amor de su vida, el campo.

Sus alumnos eran hijos de granjeros que vivían de lo mismo que sus abuelos, con pequeñas parcelas, un par de vacas y unas pocas gallinas, y sin ninguna posibilidad de vender lo que producían a un precio justo.

En 1954 entró como concejal en el Ayuntamiento, presidió la Hermandad de Labradores y la cooperativa local, y empezó a pensar en cómo romper aquel círculo.

Cuando la construcción del embalse de Castrelo obligó a expropiar tierras de cultivo, fueron los vecinos quienes le pidieron que negociara por ellos con la eléctrica. Lo hizo, y aquel papel de mediador entre el pequeño campesino y la gran empresa acabaría siendo la clave de todo lo que vino después.

En 1959, con 42 años, aceptó la gerencia de la Unión Territorial de Cooperativas Orensanas, UTECO, un organismo que hasta entonces apenas tenía actividad, y fue entonces cuando llegaron los americanos.

Eulogio durante una reunión de UTECO. https://www.coren.es

A mediados de los años cincuenta, Estados Unidos había empezado a promover en Europa la avicultura industrial, un sistema que permitía criar miles de pollos en naves, con piensos compuestos y en apenas unas semanas. La empresa cárnica Swift buscaba productores en España e hizo a Eulogio una propuesta: montar 20 granjas de 5.000 pollitos cada una.

Una de las fábricas de Swift en Iowa. https://es.wikipedia.org

Para cualquier granjero gallego de aquella época, la idea sonaba a ciencia ficción. Nadie había visto una granja así en su vida, y meter en una nave a miles de aves exigía una inversión que muy pocos se podían permitir, pero Eulogio estaba convencido de que aquel era el camino, así que se dedicó a recorrer las aldeas explicando, con la paciencia de quien llevaba veinte años ante una pizarra, que juntos podían hacer lo que ninguno podría jamás hacer solo.

En 1962 nació la primera cooperativa avícola, con 20 socios.

Matadero de aves en Santa Cruz de Arrabaldo. https://www.coren.es

Swift les vendía los pollitos de un día y el pienso, y ellos los criaban hasta que estaban listos para el mercado. Ese mismo año, Eulogio participó también en la creación de la Caja Rural de Orense, porque sabía que sin crédito los granjeros gallegos nunca podrían dar el salto.

El sistema funcionó, pero tenía un defecto que vio inmediatamente. Los estadounidenses controlaban el principio y el final del negocio, y a los cooperativistas les quedaba solo la parte más dura, la de criar los animales. Si querían que el dinero se quedara en Ourense, tenían que hacerse con todo el proceso.

Antigua publicidad de Caja Rural de Orense. https://es.wikipedia.org

Y eso fue lo que hicieron.

A mediados de los años sesenta, los socios decidieron romper con Swift y seguir solos. Construyeron un matadero de aves en Santa Cruz de Arrabaldo y una fábrica de piensos en O Vinteún, y aunque durante unos años siguieron comprando los pollitos a una incubadora estadounidense establecida en Sarria, en Lugo, ya eran dueños de su propio negocio.

Fue una apuesta arriesgada, porque se separaban de la empresa que les había enseñado el oficio, y salió bien. Por eso, en pocos años, empezaron a surgir nuevas granjas y nuevas cooperativas por toda la provincia.

Camiones de Coren en los años 60. https://www.coren.es

La fórmula que fue Eulogio era tan sencilla como eficaz. Cada aldea o comarca tenía su propia cooperativa, formada por los granjeros de la zona, que eran dueños de sus granjas y de sus animales. Justo por encima, una cooperativa de segundo grado, que agrupaba a todas las demás, se encargaba de lo que ningún pequeño productor podía hacer solo, como comprar el pienso al por mayor, sacrificar los animales, envasarlos y venderlos en toda España. El granjero ponía el trabajo, y la cooperativa ponía la escala.

En 1970 completaron el ciclo con su primera incubadora, en Taboadela. De esta manera todo, desde el huevo, hasta el pollo puesto en la tienda, salía de manos gallegas. En 1975 crearon una cooperativa de producción de huevos con su propio centro de clasificación y construyeron una gran fábrica de piensos en San Cibrao das Viñas. Ese mismo año entró a trabajar en la empresa su hijo Manuel.

Eulogio en la planta clasificadora de huevos de Coren. https://www.coren.es

Además, en 1979, compraron la planta de Frigolouro, en Porriño, y saltaron al negocio del cerdo.

Aquel crecimiento cambió la vida de miles de familias del interior de Galicia. Algunas que antes vivían a duras penas de unas pocas fincas empezaron a tener unos ingresos fijos gracias a sus granjas, y en una época en la que la emigración vaciaba las aldeas, muchas pudieron quedarse.

Al mismo tiempo, el pollo dejó de ser comida de fiesta y se convirtió en algo que cualquiera podía poner en la mesa un martes.

Eulogio Gómez-Franqueira resumía su forma de ser con una frase sencilla. Cuando le preguntaban cómo se definía, respondía en gallego: “Eu son un home esencialmente traballador”.

Planta de Frigolouro. https://www.coren.es

Y su influencia no se quedó en el campo. Fue procurador en las Cortes por Ourense entre 1967 y 1977, y con la llegada de la democracia fundó el Grupo Orensano Democrático, que se integró en la UCD de Adolfo Suárez. Fue diputado por Ourense desde 1977 hasta 1986, y cuando UCD se hundió fundó Coalición Galega, en 1983, sin dejar su escaño.

Y aquella relevancia lo convirtió en objetivo de asesinos.

Eulogio a la izquierda de Adolfo Suarez en Lugo. https://es.wikipedia.org

El 10 de junio de 1980, un comando de ETA se presentó en su casa de Razamonde, en Cenlle. Los terroristas fingieron que se les había averiado el coche y pidieron usar el teléfono. Cuando les abrieron la puerta, sacaron las armas y le ordenaron que los acompañara. El plan era trasladarlo a un zulo que la organización tenía preparado en un piso de Bouzas, en Vigo, y pedir un rescate por él.

La operación estaba preparada desde hacía meses. ETA había montado en Vigo una pequeña red de pisos francos y para llegar a Razamonde usaron un Renault 12 robado en Santiago al que habían cambiado las matrículas. Querían a un hombre rico y conocido por quien cobrar, y en la Galicia de 1980 pocos lo eran tanto como el gerente de Coren.

Monumento en Vitoria a las víctimas mortales de ETA. https://es.wikipedia.org

Eulogio estaba en pijama y pidió permiso para vestirse. Mientras uno de los etarras lo vigilaba en la habitación, cogió un arma que guardaba encima de un armario y disparó. Alcanzó en el cuello y en la mandíbula al jefe del comando, José Antonio Alcocer Gabaldón, conocido como "Zapatones", apagó la luz y se tiró al suelo entre las camas mientras los demás disparaban a ciegas.

El comando huyó con el herido y días después, la policía detuvo a Zapatones en Vigo. Fue condenado a 24 años de cárcel e indultado en 1985. Quienes conocieron a Eulogio cuentan que nunca le gustó hablar de lo que había ocurrido aquella noche.

En 1984 sufrió un derrame cerebral que lo apartó de la política y de la empresa. Su hijo Manuel tomó las riendas de la cooperativa y le tocó el desafío de adaptarla a la Europa en la que España entraba en 1986. Ese mismo año, la Xunta le concedió la Medalla Castelao.

Manuel Gómez-Franqueira Álvarez, hijo de Eulogio. https://www.coren.es https://www.coren.es

Eulogio Gómez-Franqueira murió en Ourense el 20 de abril de 1988, a los 70 años.

Su hijo Manuel tuvo que lidiar con un problema que su padre ya había visto venir. Muchas de las granjas fundadas en los años sesenta no tenían relevo, porque los hijos de aquellos primeros socios se habían ido a estudiar o a trabajar a la ciudad, y la cooperativa empezó a organizar agrupaciones de ganaderos para que las explotaciones no cerraran.

Su importancia en la industria era tan extraordinaria que, en 1987, Coren pasó a representar durante cuatro años a todos los productores españoles de pollos y huevos ante la Comunidad Económica Europea, algo impensable treinta años antes para unos labradores de Ourense.

Centro de procesado avícola en Santa Cruz de Arrabaldo, Ourense. https://www.coren.es

Después llegó la compra de Frigsa en 1995, el salto a Portugal en los años noventa y la entrada en Argentina en el año 2000. En 2012 lanzaron una gama de cerdo alimentado con castañas, un guiño a los bosques de la Galicia interior en la que todo había empezado.

Eulogio no llegó a ver hasta dónde llegaría lo que había empezado con 20 granjeros y unos cuantos miles de pollitos.

“Food truck” de Coren. https://www.coren.es

Las Cooperativas Orensanas, Coren, superaron en 2009 por primera vez los 1.000 millones de euros de facturación, exportan a más de 50 países y se han convertido en la mayor cooperativa cárnica de España y una de las mayores de Europa. Miles de familias gallegas viven todavía hoy, directa o indirectamente, de aquel proyecto.

Fábrica de piensos de Coren in Dumbría. https://www.coren.es

Curiosamente, en el Ourense de su tiempo se hizo famoso un apodo que jugaba a la vez con su negocio y con su carácter. Porque a Eulogio lo llamaban “el hombre con más huevos de España”. Sus cooperativas producían millones de huevos al año y pocos hombres de 63 años habrían plantado cara a un comando armado en su propio dormitorio.

Secaderos de jamones de Coren en Lugo. https://www.coren.es

Hoy, una calle de Ourense junto a la estación de tren lleva su nombre, y también la escuela de San Amaro, aquella a la que llegaba cada mañana en bicicleta después de pedalear 12 kilómetros por carreteras de tierra...

Planta clasificadora y de piensos de Coren. https://www.coren.es

Iván Fernández Amil escribe cada semana Historias de la Historia en Quincemil. Consigue sus libros en https://www.ivanfernandezamil.com/libros

Otras historias de pioneros gallegos:

Referencias:

es.wikipedia.org

elespanol.com/quincemil

coren.es

laregion.es

elcorreogallego.es

congreso.es

pares.cultura.gob.es

historia-hispanica.rah.es

atlantico.net

farodevigo.es

lavozdegalicia.es

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mundodelaempresa.blogspot.com

xunta.gal

elpais.com

abc.es

eleconomista.es

eldebate.com

elidealgallego.com

elcorreogallego.es