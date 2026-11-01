Rosalía Mera, la costurera coruñesa que cofundó un imperio: Zara

En 1903, la Academia Sueca concedió el Premio Nobel de Física a un matrimonio que había pasado años trabajando codo con codo en un modesto laboratorio de París. Pierre y Marie Curie se convirtieron así en el ejemplo más célebre de una pareja capaz de crear algo extraordinario a cuatro manos. Más de 60 años después, en A Coruña, otra joven pareja empezó a construir, también desde la nada y también juntos, una empresa que acabaría cambiando la forma de vestir en todo el mundo. Él, Amancio Ortega, se convertiría en uno de los empresarios más admirados de su tiempo, el más rico de España y una de las mayores fortunas del planeta. Ella cosió con él las primeras prendas, levantó a su lado la empresa y, años después, vivió una segunda vida dedicada a los demás y de la que se sabe muy poco. Se llamaba Rosalía Mera y esta es su historia.

Pierre y Marie Curie. https://es.wikipedia.org

Rosalía Mera Goyenechea había nacido en A Coruña el 28 de enero de 1944, en el barrio obrero de Monte Alto, en una familia pobre. La posguerra no daba para muchas alegrías, así que, como tantos otros niños de su generación, Rosalía tuvo que ponerse a trabajar muy pronto. Dejó la escuela a los 11 años y entró de dependienta en una tienda de ropa, donde además aprendió a coser. Antes de ser adolescente, ya se ganaba la vida con una aguja en la mano.

Fue en ese mundo de camiserías y mercerías coruñesas donde conoció a un joven dependiente llamado Amancio Ortega Gaona.

Amancio Ortega. https://freepngimg.com

Los dos venían de familias humildes, los dos trabajaban detrás de un mostrador y los dos compartían las ganas de prosperar con su propio esfuerzo. Se casaron en 1966 y pronto empezaron a fabricar por su cuenta, en casa, prendas sencillas que vendían a las tiendas de la zona. Las primeras fueron batas acolchadas, esas batas de estar por casa que entonces llevaban todas las mujeres. Entre los dos cosían, montaban los pedidos sobre la mesa y los repartían como podían.

Y aquel pequeño taller familiar fue creciendo hasta convertirse en un negocio de verdad.

Interior del edificio de Zara.com en Arteixo. https://www.batlleiroig.com

En 1975 la pareja abrió en A Coruña una tienda. Originalmente iban a llamarla “Zorba”, inspirada en la película clásica “Zorba el griego”, pero poco antes de la inauguración descubrieron que otro negocio local ya utilizaba ese nombre. Como ya tenían fabricados los moldes con las letras, decidieron reorganizarlas para formar un nombre que hoy es sinónimo de moda: Zara.

Su idea era sencilla, pero también revolucionaria. Porque querían llevar la moda del momento a la calle a precios que cualquiera pudiera pagar y renovarla constantemente para que siempre hubiera algo nuevo. Aquella idea funcionó y dio origen a una de las grandes historias empresariales del siglo XX.

Interior del edificio de Zara.com en Arteixo. https://www.batlleiroig.com

A partir de aquella tienda, Amancio Ortega puso en marcha un modelo que nadie había probado antes, en el que la misma empresa diseñaba, fabricaba, distribuía y vendía, y era capaz de llevar una prenda nueva a las tiendas en cuestión de semanas.

Bajo su dirección, aquella tienda coruñesa se convirtió en el grupo Inditex, con miles de establecimientos en todo el planeta y decenas de miles de empleos, buena parte de ellos en Galicia. Lo hizo, además, sin abandonar nunca su tierra adoptiva ni su estilo discreto, lejos de los focos y de la ostentación.

Y en aquel origen estuvo Rosalía.

Interior de la sede central de Inditex en Arteixo. https://www.batlleiroig.com

Fue cofundadora de la empresa, cosió las primeras prendas y trabajó para sacar adelante el negocio cuando todavía no eran nadie. Zara e Inditex nacieron del esfuerzo compartido de dos personas que empezaron juntas en una casa de A Coruña, y la historia de Rosalía forma parte de ese comienzo.

En 1986, la pareja se separó, y Rosalía conservó una participación cercana al 7 % de la empresa. El extraordinario crecimiento de Inditex en las décadas siguientes la convertiría en una de las mujeres más ricas del mundo, pero ella decidió no quedarse ahí y se dedicó a construir una vida propia con dos pasiones: invertir en ideas con futuro y ayudar a los demás.

Como inversora, mostró un olfato extraordinario, apostando por sectores que entonces apenas estaban empezando, como la biotecnología.

Fábrica de Pharmamar, empresa que absorbió a Zeltia. https://pharmamar.com

Agrupó su patrimonio en una sociedad llamada Rosp Corunna y, desde ella, apostó por negocios con futuro. Su inversión más reveladora fue Zeltia, la empresa gallega de biotecnología que trataba de fabricar medicamentos contra el cáncer a partir de organismos del fondo del mar, un proyecto de ciencia puntera que tardaría años en dar frutos y que a ella le entusiasmaba.

Entró también en Room Mate, una cadena de hoteles de diseño, en la acuicultura gallega y en una pequeña empresa que desarrollaba sistemas para identificar a los recién nacidos por sus huellas, para evitar confusiones en los hospitales.

Room Mate Alicia de Madrid. https://room-matehotels.com

Rosalía Mera podría haberse limitado a cobrar los dividendos de Inditex, pero prefirió seguir poniendo su dinero en proyectos que estaban empezando y en 2013, la revista Forbes la nombró la mujer hecha a sí misma más rica del mundo.

Pero lo que de verdad marcó su vida fue su faceta más humana.

Su hijo Marcos había nacido en 1971 con una grave discapacidad, y cuidar de él cambió por completo sus prioridades. De aquella experiencia personal nació una vocación que la acompañaría el resto de su vida, la de ayudar a las personas con discapacidad y a quienes la sociedad deja en los márgenes.

Fachada Fundación Paideia en A Coruña. https://www.instagram.com/fundacionpaideia

Para ello creó en 1986 la Fundación Paideia, un nombre que no era casual. Porque Paideia era, para los antiguos griegos, el ideal de la educación que formaba a una persona completa, y eso es lo que Rosalía quería ofrecer a quienes no habían tenido oportunidades, empezando por ella misma, que había dejado la escuela a los 11 años.

La fundación nació como un espacio de reflexión y formación en el que se juntaron psiquiatras, educadores, médicos, filósofos, juristas y psicólogos para pensar cómo ayudar mejor a la gente, y con los años fue creciendo hasta abarcar cinco grandes frentes: el empleo de las personas con discapacidad, la juventud, el emprendimiento, el desarrollo de los pueblos y la formación.

Además, su manera de ayudar tenía un sello propio.

Fundación Paideia en A Coruña. https://www.instagram.com/fundacionpaideia

Rosalía no creía en la caridad de quien da una limosna y se marcha, sino en crear las condiciones para que cada persona pudiera valerse por sí misma, sobre todo a través del empleo y apostó por lo que hoy se llama economía social, la idea de que una empresa puede ganar dinero y, al mismo tiempo, servir a la sociedad.

Así fue como desde sus sedes de A Coruña y Padrón, Paideia se convirtió en un pequeño laboratorio de ideas sobre cómo integrar a quienes tienen más difícil encontrar su sitio, y en eso Rosalía puso tiempo, dinero y cabeza durante casi tres décadas.

Fotograma del video conmemorativo del 40º aniversario de Fundación Paideia. https://www.instagram.com/fundacionpaideia

Fue, como Amancio Ortega, una persona discreta. Nunca buscó los focos ni presumió de su fortuna, y se sentía mucho más cómoda en su Galicia natal que en los grandes escenarios del dinero. Y quizá por eso los dos acabaron dedicando una parte importante de lo que habían construido a los demás. Rosalía lo hacía a través de Paideia, mientras Ortega lo hace a través de su propia fundación.

Rosalía Mera murió el 15 de agosto de 2013, a los 69 años, a causa de un ictus que sufrió durante unas vacaciones en Menorca. La trasladaron a A Coruña, pero ya no hubo nada que hacer. Su muerte repentina conmocionó a todo el país y puso en los titulares a una mujer que siempre había preferido el segundo plano.

Fotograma del video conmemorativo del 40º aniversario de Fundación Paideia. https://www.instagram.com/fundacionpaideia

Su herencia pasó a su hija Sandra, que hoy preside la fundación que levantó su madre y que es, desde entonces, la mujer más rica de España. Estudió Psicología en la Universidad de Santiago y trabajó casi veinte años en los proyectos de Paideia antes de ponerse al frente en 2013. No concede entrevistas y apenas aparece en público, con la misma discreción que practicaba su madre.

Fotograma del video conmemorativo del 40º aniversario de Fundación Paideia. https://www.instagram.com/fundacionpaideia

Curiosamente, en el año que falleció Rosalía, las dos mayores fortunas de España tenían el mismo origen. La primera era la de Amancio Ortega y la segunda, la de Rosalía Mera. Las dos habían salido de aquel pequeño taller que una pareja de dependientes montó en A Coruña en los años 60.

Fotograma del video conmemorativo del 40º aniversario de Fundación Paideia. https://www.instagram.com/fundacionpaideia

Rosalía Mera Goyenechea está enterrada en el cementerio de Santa Eulalia de Liáns, en Oleiros, a pocos kilómetros de Monte Alto, el barrio en el que dejó la escuela con 11 años para ponerse a coser, y de la sede de Paideia en A Coruña, donde su fundación sigue trabajando tal y como ella habría querido.

Iván Fernández Amil escribe cada semana Historias de la Historia en Quincemil. Consigue sus libros en https://www.ivanfernandezamil.com/libros

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Referencias:

es.wikipedia.org

elespanol.com/quincemil

batlleiroig.com

eleconomista.es

eldebate.com

theobjective.com

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