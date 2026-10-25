Pionera en el Ateneo de Madrid y asesinada por los golpistas en Galicia en agosto de 1936, su memoria resurge hoy en las bibliotecas.

Juana Capdevielle, la olvidada bibliotecaria que fue asesinada en una cuneta gallega la misma noche que Lorca

La madrugada del 18 de agosto de 1936, en un barranco a las afueras de Granada, un pelotón fusiló a Federico García Lorca. Es, seguramente, el crimen más recordado de toda la Guerra Civil, un símbolo de lo que la guerra hizo con la cultura española. Pero aquella misma noche, a más de 1.000 kilómetros de allí, en una cuneta de la carretera entre Lugo y A Coruña, otro grupo de golpistas mataba a tiros a una mujer de 31 años que acababa de perder a su hijo, y que pocos años antes se había convertido en una pionera de la cultura y una de las primeras bibliotecarias de España. De Lorca se acuerdan todos, de ella casi nadie. Se llamaba Juana Capdevielle y esta es su historia.

Última foto conocida de Federico García Lorca. Madrid, julio de 1936. https://es.wikipedia.org

Juana Capdevielle San Martín nació en Madrid el 12 de agosto de 1905, en una casa de la calle del Barco. Estudió el bachillerato en Pamplona y luego regresó a Madrid para cursar Filosofía y Letras. Se licenció en Historia en 1928, con un expediente brillante, en una época en la que muy pocas mujeres llegaban a la universidad y menos aún la terminaban.

Lo suyo eran los libros, así que a ellos dedicó su vida. En 1930 aprobó la oposición al Cuerpo de Archivos, Bibliotecas y Museos con el número 11 de su promoción, y fue destinada a la Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras de Madrid. En 1933 entró, además, por oposición, como jefa técnica de la biblioteca del Ateneo de Madrid, uno de los grandes centros intelectuales del país.

Biblioteca del Ateneo de Madrid a principios del siglo XX. https://es.wikipedia.org

Dirigir y modernizar una biblioteca de aquel peso siendo una mujer de 28 años era, en la España de entonces, algo casi insólito. Pero Juana no se limitó a ordenar estanterías, se volcó en la Clasificación Decimal Universal, el sistema que todavía hoy organiza buena parte de las bibliotecas del mundo, y se encargó de aplicarlo al Ateneo, a donde llegaban cerca de 1.500 libros cada año.

En febrero de 1935 llegó a pedir a la Junta para Ampliación de Estudios, la gran institución científica de la República, una beca para ir a estudiar aquel método al extranjero. Se la concedieron, aunque no llegó a disfrutarla entera. También impulsó llevar la lectura a los hospitales de Madrid, para que los enfermos tuvieran libros siempre a mano.

Y se movía como pez en el agua en el ambiente cultural de la República.

El Ateneo de aquellos años era un hervidero en el que, como escribió la periodista Josefina Carabias, se veían ya casi tantas mujeres como hombres, algo impensable poco antes. A Juana incluso la retrataron en la prensa de la época. En 1934, el diario Ahora la describía como "la bella y culta bibliotecaria", una de las caras jóvenes y modernas del Madrid de su época.

“El arte y el placer de leer”, publicado en El Pueblo Navarro. https://binadi.navarra.es

Fue en ese momento y en ese lugar, cuando su historia se enredó por primera vez con la de Lorca.

Fue Juana quien pidió que La Barraca, el teatro universitario que dirigía el poeta granadino para llevar los clásicos a los pueblos, actuara en el Ateneo. En la primavera de 1936, la última función de El caballero de Olmedo antes de la guerra se representó allí precisamente a petición suya. Así fue como el azar que los uniría en la muerte ya los había cruzado en los escenarios.

Grupo de teatro La Barraca. https://es.wikipedia.org

En marzo de 1936 se casó con Francisco Pérez Carballo, un joven jurista y militante de Izquierda Republicana. Pocas semanas después, el 10 de abril, el Gobierno del Frente Popular nombró a su marido gobernador civil de A Coruña y Juana pidió un permiso para trasladarse con él a Galicia.

Tenía 30 años, estaba recién casada, esperaba un hijo y acompañaba a su marido a un cargo de responsabilidad. Nada hacía pensar que le quedaran apenas unos meses de vida. Porque el golpe de Estado del 18 de julio lo rompió todo, y en A Coruña Pérez Carballo decidió plantar cara a los golpistas.

Francisco Pérez Carballo. https://es.wikipedia.org

Cuando los militares sublevados salieron a la calle, el joven gobernador mandó fortificar el edificio del Gobierno Civil y lo defendió durante más de tres horas con una pequeña compañía de Guardias de Asalto y voluntarios.

El 20 de julio, una batería de artillería instalada en O Parrote disparó una veintena de veces contra el edificio y uno de los obuses llegó a entrar en el propio despacho del gobernador. Finalmente, en torno a las seis y media de la tarde, con la resistencia destrozada, se izó una bandera blanca y los defensores se rindieron.

interior del Gobierno Civil de A Coruña tras el bombardeo del 20 de julio de 1936. https://vscw.ca

A Pérez Carballo lo llevaron primero a un cuartel y después a la cárcel. Pocos días más tarde lo fusilaron, junto al comandante y el capitán que habían resistido con él en el Gobierno Civil. Su última carta a Juana lleva fecha del 24 de julio de 1936.

Ella se quedó viuda, embarazada y en manos de los vencedores, en una ciudad donde la represión acababa de empezar y que se cebaría con miles de personas en los meses siguientes.

Juana fue detenida, y en la cárcel perdió al hijo que esperaba. La dejaron libre con la condición de que se marchara de A Coruña, así que buscó refugio en Culleredo, en casa del diputado Victorino Veiga. Allí volvió por ella la Guardia Civil, que la detuvo de nuevo y la entregó a un grupo de falangistas.

Se la llevaron de noche y la asesinaron en el kilómetro 526 de la carretera Nacional VI, ya en la provincia de Lugo, de varios tiros en la cabeza y en el pecho. Su cuerpo apareció al día siguiente en una cuneta cerca de Rábade.

Juana en la biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras de Madrid. https://memoriadacoruna.gal

Era la noche del 18 de agosto de 1936, la misma en la que, a cientos de kilómetros, caía Lorca. Juana Capdevielle tenía 31 años recién cumplidos, porque los había celebrado seis días antes, el 12 de agosto, sin saber que sería su último cumpleaños.

Sobre los detalles de su muerte corrieron después rumores atroces que la investigación histórica no ha podido confirmar. Lo que sí está documentado basta por sí mismo para medir la dimensión del crimen.

Juana (izquierda) en el Ateneo de Madrid. https://es.wikipedia.org

Porque aquellos salvajes mataron a una mujer indefensa, viuda y convaleciente, cuyo único delito había sido estar casada con un gobernador republicano y haber dedicado su vida a que la gente leyera.

Escultura en homenaje a Juana en Rábade, Lugo. https://es.wikipedia.org

Durante décadas, su nombre quedó sepultado bajo el silencio, como el de tantas víctimas del bando vencedor. Y mientras la figura de Lorca crecía hasta convertirse en un símbolo universal, la de la bibliotecaria asesinada aquella misma noche se perdía entre las notas a pie de página de la historia de la represión.

Pero curiosamente, el rescate de su memoria llegó de donde ella había dedicado su vida, de las bibliotecas.

Edificio “Xoana Capdevielle”. https://es.wikipedia.org

En 2010, la Universidade da Coruña dio su nombre a uno de sus edificios, y desde entonces investigadores y bibliotecarios han ido recomponiendo su historia pieza a pieza. La mujer que había dedicado su vida a los libros volvió a tener su nombre escrito en la puerta de un lugar lleno de ellos.

Juana Capdevielle. https://es.wikipedia.org

En el cementerio de Rábade, a pocos metros de donde la dejaron tirada, una lápida recuerda todavía a aquella madrileña que vino a Galicia recién casada y donde acabó enterrada, la misma noche en que España también se quedó sin Lorca...

Tumba de Juana Capdevielle en el cementerio de Rábade. https://es.wikipedia.org

Iván Fernández Amil escribe cada semana Historias de la Historia en Quincemil. Consigue sus libros en https://www.ivanfernandezamil.com/libros

Referencias:

es.wikipedia.org

elespanol.com/quincemil

eldiario.es

publico.es

universoabierto.org

naiz.eus

noticiasdenavarra.com

heroinas.net

lamitadesconocida.wordpress.com

acorunhadasmulleres.gal

udc.gal

nomesevoces.net

cultura.gal

lavozdegalicia.es

elpais.com

elcorreogallego.es

cvc.cervantes.es

infobae.com

eldebate.com

turismo.gal